Шведский врач Матс Халльдин назвал нелекарственные способы снизить давление

По словам врача Матса Халльдина (Швеция), снижение высокого давления обеспечивает защиту от инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности и деменции.В интервью изданию Expressen врач сообщил, что если верхний уровень артериального давления составляет 140-160, а нижняя граница приближается к 100, его необходимо снижать. На этой стадии гипертоническая болезнь поддается коррекции нелекарственными методами, и шведский специалист назвал наиболее эффективные способы.Движение. По словам врача, не обязательно ставить спортивные рекорды –«получасовые прогулки раз в день позволяют снизить риск развития гипертонии».Также Матс Халльдин посоветовал чаще подниматься пешком по лестницам.Защита от стресса. Специалист подчеркивает, что умение расслабляться необходимо для поддержания здоровья сосудов и сердца.«Иногда следует выключать телефон, компьютер и телевизор, чтобы избежать лишних переживаний», - говорит эксперт.Сон. Матс Халльдин рекомендует ежедневно спать не менее 7 часов.Рацион.Питание не должно создавать проблему лишнего веса, непосредственно повышающего риск гипертонии. Что советует шведский врач для снижения давления:контролировать размер порций,питаться по принципу средиземноморской диеты: есть блюда с использованием оливкового масла, бобовых, рыбы, овощей и фруктов,есть как можно меньше полуфабрикатов, колбасных изделий,контролировать количество насыщенных жиров,меньше солить.Отказ от вредных привычек. В первую очередь, следует отказаться от сигарет и злоупотребления алкоголем.