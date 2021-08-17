Шведский врач Матс Халльдин назвал нелекарственные способы снизить давление
В интервью изданию Expressen врач сообщил, что если верхний уровень артериального давления составляет 140-160, а нижняя граница приближается к 100, его необходимо снижать. На этой стадии гипертоническая болезнь поддается коррекции нелекарственными методами, и шведский специалист назвал наиболее эффективные способы.
Движение. По словам врача, не обязательно ставить спортивные рекорды –
«получасовые прогулки раз в день позволяют снизить риск развития гипертонии».
Также Матс Халльдин посоветовал чаще подниматься пешком по лестницам.
Защита от стресса. Специалист подчеркивает, что умение расслабляться необходимо для поддержания здоровья сосудов и сердца.
«Иногда следует выключать телефон, компьютер и телевизор, чтобы избежать лишних переживаний», - говорит эксперт.
Сон. Матс Халльдин рекомендует ежедневно спать не менее 7 часов.
Рацион.Питание не должно создавать проблему лишнего веса, непосредственно повышающего риск гипертонии. Что советует шведский врач для снижения давления:
контролировать размер порций,
питаться по принципу средиземноморской диеты: есть блюда с использованием оливкового масла, бобовых, рыбы, овощей и фруктов,
есть как можно меньше полуфабрикатов, колбасных изделий,
контролировать количество насыщенных жиров,
меньше солить.
Отказ от вредных привычек. В первую очередь, следует отказаться от сигарет и злоупотребления алкоголем.
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