О какой болезни может предупреждать боль в плече по ночам?
Специалисты, представляющие онкологический центр Моффитта (США), поделились информацией о том, что боль в плече по ночам может указывать на опасные болезни.
«Боль в плече может быть признаком целого ряда заболеваний, в числе которых также рак легких, особенно если плечо болит по ночам», - констатируют они.
По словам медиков, боль в плече по ночам может предупреждать о раке легких, если в это время происходит ее усиление, хотя подвижность не теряется. Подобное ощущение возникает из-за давления, оказываемого растущей опухолью на нерв, пролагаемый рядом. Кроме того, плечо может болеть вследствие метастазов в кости.
Также в случае данного заболевания наблюдаются следующие изменения.
Неспециальная потеря веса.
Сильная усталость.
Затрудненное дыхание и одышка.
Стойкий кашель.
Кровь в мокроте.
Отек лимфоузлов.
С данными симптомами следует обязательно обратиться к врачу.
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