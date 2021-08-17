Физические нагрузки приносят пользу даже при грязном воздухе

Регулярные тренировки даже в тех регионах, где отмечается загрязнение воздуха, всё равно снижают риск смерти. К такому выводу пришли исследователи из Гонконга.Исследование китайских ученых показало, что регулярные физические нагрузки, даже осуществляемые в местах с высоким уровнем загрязнений воздуха, способны снизить риск смерти от естественных причин. Итоги исследования публикует Canadian Medical Association Journal. Оно показало, что регулярные упражнения снижают риск смерти вне зависимости от воздействия грязного воздуха. Отметим, что загрязнённый воздух, как это было неоднократно доказано, в свою очередь, увеличивает риск смерти вне зависимости от физических упражнений.Таким образом, как полагают авторы исследования, регулярные физические нагрузки нужно продвигать в качестве стратегии укрепления здоровья даже тех людей, которые живут в местах с высоким уровнем загрязнения воздуха. Исследование продолжалось в течение 15 лет, в нём приняли участие более 384 тысяч жителей Тайваня. Авторы пытались понять влияние регулярных физических нагрузок и длительного воздействия мелкодисперсных частиц в воздухе на риск смерти от естественных причин.Более высокий уровень тренировок, по сравнению с малоподвижным образом жизни, оказывался более полезным даже в очень сильно загрязненных районах. Хотя, конечно, чем чище был воздух, тем польза регулярных тренировок оказывалась более высокой. Грязный воздух становится данностью для всё более обширных регионов нашей планеты. Это настоящее бедствие, и по оценке Всемирной организации здравоохранения, оно будет уносить жизни десятков миллионов людей каждый год.