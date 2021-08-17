Офтальмолог Ольга Булгакова рассказала, как коронавирус может влиять на зрение

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Коронавирусная инфекция нового типа может поражать всю поверхность слизистой оболочки глаза, если проникает в организм через органы зрения. Об этом рассказала офтальмолог Ольга Булгакова, медконсультант российской Essilor Academy.Может ли коронавирус повлиять на зрение, и если да, то как? Исследований на эту тему пока что очень мало — говорит Булгакова, добавляя, что согласно актуальным данным, вирус SARS-CoV-2 действительно способен проникать в организм через слизистые оболочки глаз."В некоторых случаях люди сталкиваются с конъюнктивитом вирусного происхождения, при котором слизистые оболочки глаза поражаются коронавирусной инфекцией. При этом присутствуют такие симптомы, как повышенное слезотечение, покраснение глаз, резь и выделения, повышенная светочувствительность", — отмечает специалист.Булгакова советует обращаться за профессиональной медицинской помощью при появлении неприятных симптомов, указывающих на вирусный конъюнктивит. "Для того, чтобы защититься от проникновения коронавируса в организм через глаза, следует соблюдать простые правила — не трогайте глаза руками, находясь вне дома, следите за гигиеной, особенно если носите контактные линзы. Не забывайте о необходимости использования антисептиков", — добавила врач.