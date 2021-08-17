Почему мы болеем? Не очевидные причины появления болезней

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Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с болезнями. Возникновение некоторых из них мало кого удивляет: пообщался с больным ОРВИ - заразился, съел испорченный продукт – отравился и т.д. Но есть болезни, которые принято называть психосоматическими. Они появляются под влиянием психологических факторов. Особенность психосоматических недугов в том, что лечить их необходимо при помощи психотерапии.Эмоции – причина появления заболеванияЕсть такая поговорка: «все болезни от нервов». Все – это, конечно, громко сказано, но часть – да. Тело и психика человека взаимосвязаны, мы легко по мимике и жестам отличим человека, который злится от того, кто огорчен или же рад чему-то. Особенно заметны проявления эмоций у маленьких детей, которые всегда искренни и не боятся говорить о том, что чувствуют.Человек взрослеет, и общество, родители начинают внушать ребенку, что нельзя проявлять «отрицательные» эмоции. Так, мальчикам говорят, что мужчины не должны плакать, а девочкам - нельзя драться. Тем самым человеку как бы запрещают переживать эмоции. Став взрослым, и этот мальчик, и эта девочка будут по-своему реагировать на стресс. Адаптационный механизм, которым наделила нас природа, не сработает, но напряжение не пропадет, оно просто уйдет вглубь организма.Психологи постоянно повторяют, что нет эмоций плохих или хороших. Та же злость – естественное чувство, реакция на какой-то поступок. Человек не может контролировать свои чувства, хочет он этого или нет, они возникают. Нельзя заставить себя «не радоваться» или «не бояться».Постепенно все эти вытесненные эмоции и запретные чувства скапливаются в бессознательном, как в кладовке. Мы о них забываем, но они продолжают жить внутри, как невидимый яд, разрушая наше тело. Академик К.М. Быков говорил: ««Печаль, которая не проявляется в слезах, заставляет плакать другие органы». Врачи пишут, что испытывать эмоции и чувства, даже очень сильные – это нормально, естественно для организма, поэтому не стоит повторять «перестань нервничать» или «не нужно бояться». Эмоции необходимо качественно проживать, что бы вы не испытывали, а не прятать их, комкать, делая вид, что ничего нет. Многие взрослые учат детей не злиться и не плакать, а потом, повзрослев, эти дети становятся пациентами психотерапевтов, учатся с ними выражать эмоции, даже злиться или обижаться. Если хочется плакать – нужно плакать, появилась злость – побить подушку, покричать.Важно помнить, что и сами эмоции – это некий симптом, реакция организма на происходящее. Они зависят от убеждений и установок человека. Если он воспринимает ситуацию, как опасную, несправедливую или страшную, и не может все это пережить или отпустить, т.е. будет находиться в постоянном конфликте, психика избавится от проблемы по-своему, перенеся все это на тело. То есть, можно сказать, что виноваты не сами эмоции, а конфликт, оставленный нерешенным.Связь болезни и эмоцииСпециалист по психосоматике Алена Шиенок рассказала, что наше тело хранит всю информацию о человеке, весь его опыт, чувства, запоминает события и людей, всегда дает реакцию. Наше тело реагирует одинаково и на событие, происходящее в реальности, и на наши мысли, т.е. на то, как мы его воспроизводим внутри. Психика человека должна справляться с различными ситуациями в нашей жизни, иногда это у нее получается, иногда – нет. Переживание называют травматическим, если человек не смог с ним справиться на уровне психики, в результате возник конфликт.Человек сталкивается с проблемой, он испытывает стресс, все силы его организма мобилизуются, чтобы решить эту проблему, после этого происходит восстановление организма после стресса. Но бывает и так, что человек не смог решить свою проблему, конфликт не завершился, мы можем наблюдать зависшую фазу стресса. Организму сложно пережить такое, и психика, чтобы дать себе время на решение конфликта, утилизирует стресс в тело.Можно провести аналогию. Спортсмену нужно пробежать 5 км. Он мобилизует свои силы, решает поставленную задачу. После забега все тело болит, чувствуется сильная усталость, но он может восстановиться и отдохнуть. Это обычное решение проблемы. А теперь представьте, что спортсмен начал забег, и тут выясняется, что бежать ему придется постоянно, останавливаться нельзя. Рано или поздно его силы иссякнут. Это и есть нерешенная проблема, конфликт, с которой наша психика пытается справиться, как может.Есть множество подходов к лечению человека с психосоматическим заболеванием, один из них придумал немецкий врач-онколог Дирк Хамер. Он уверен, что нельзя связывать определенную эмоцию и орган, нужно искать связь заболевания человека и конфликта. Задача специалиста по психосоматике – найти конфликт, проработать его на уровне психики. Нет стресса в психике, нет и болезни, т.к. организму не нужно больше тратить на него силы, наш «спортсмен», наконец, может остановиться и отдохнуть.Эмоции запускаются в человеке коктейлем из гормонов. Если конфликт так и не решился, гормоны будут вырабатываться, даже если на данный момент человеку ничего не угрожает. В психосоматике есть такое правило: не важно, что происходит снаружи, важно, как это воспринимается человеком. Эмоции зависит от установок, убеждений, восприятия человека. Иногда для решения этого самого внутреннего конфликта достаточно поработать над собой, над своим восприятием действительности.Конечно, все случаи индивидуальны, но можно говорить о следующем проявлении эмоций в теле в виде болезней:1. Ангина. Боль в горле возникает потому, что вы не смогли что-то проглотить, это стало поперек горла. Это могла быть обида, утаиваемая от себя и других, постоянно сдерживаемые слова, которые рвутся наружу. Необходимо проговаривать все страхи и тревоги.2. Кожные болезни. Кожа является границей с внешним миром и может говорить о конфликте, связанном с контактом с этим миром. Высыпания на лице – подсознательный страх перед людьми, несогласие с собой. Аллергия – это раздражение не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова, например, на работу или какого-то человека.3. Астма. Если человеку трудно дышать, это говорит о том, что у него синдром брошенного ребенка, т.е. он чувствует себя беспомощным, боится потерять ощущение безопасности. Чаще всего травма покинутости появляется в раннем детстве, если родители не смогли окружить ребенка любовью, не обеспечили его базовые потребности – безопасности и принятия. Бронхиальная астма появляется у тех, кто испытывает недостаток любви и взаимопонимания, хочет зажать свои эмоции, запрещает себе высказываться.4. Проблемы с кишечником. Они проявляются, если задето самолюбие человека. Нельзя просто проглатывать обиду, нужно научиться давать отпор.5. Насморк. Он может беспокоить, если человек постоянно конфликтует с семьей, коллегами, друзьями и даже с собой. Это последствия скопления обид, отчаяния, стыда.У каждого человека есть свой багаж из обид, переживаний, нерешенных конфликтов. Не удивительно, что с возрастом и болезней становится больше. Иногда, чтобы вылечиться, достаточно «почистить» свое подсознание, проработать травмирующие ситуации, что поможет организму мобилизовать свои силы и преодолеть недуг.