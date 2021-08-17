Некоторые напитки улучшают защиту от тромбов после COVID-19

Образование тромбов является одним из наиболее опасных последствий перенесенной коронавирусной инфекции.Тромбоз у заболевших ковидом людей врачи связывают с теми негативными изменениями в состоянии сосудов, которые могут возникать из-за воспаления, провоцируемого инфекцией. При COVID-19 воспалительный процесс способен затронуть эндотелий – внутреннюю выстилку сосудов. В результате тот повреждается, и его фрагменты слипаются, формируют сгустки. Попадающие в кровоток, они могут переноситься по телу, создавая угрозу закупорки важных артерий, питающих сердце, мозг, почки.Специалисты считают, что употребление некоторых напитков может улучшать защиту организма от тромбов после COVID-19.Гранатовый сок. Плоды граната содержат компоненты, которые препятствуют образованию сгустков крови. Его полифенольные соединения способствуют профилактике воспаления сосудистой ткани.Липовый чай. В состав напитка входят антиоксидантные вещества, также снижающие риск тромбоза, ИБС (ишемическая болезнь сердца).Какао. Натуральный, не содержащий сахара какао-напиток способствует оздоровлению сосудистой системы, расслаблению сосудистой стенки, нормализации артериального давления.Людям, перенесшим COVID-19, имеет смысл обсудить употребление данных напитков с врачом.