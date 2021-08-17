«Здоровые» продукты, которые мешают вам похудеть

Контролировать размер порций — важнее всего. Но некоторые продукты особенно важно ограничить.Экстремальные диеты и голодовки — плохой выбор для тех, кто хочет сбросить вес и вести более здоровый образ жизни.Но нет ничего плохого, чтобы пересмотреть свой рацион, отказаться от вредных перекусов и чаще есть полезные продукты. Причем даже необязательно полностью переходить на овощи, фрукты и рыбу: жиры и углеводы необходимы нашему организму и полный отказ от них не пойдет вам на пользу.Орехи и ореховое масло, хумус, авокадо и даже темный шоколад — все это сделает ваш рацион разнообразнее и определенно пойдет на пользу не только здоровью, но и вашей фигуре. Но при одном условии: порции будут не слишком большие. «Многие, кто переходит на здоровое питание, удивляются, почему они не сбрасывают вес — хоть и отказались от вредных продуктов. Чаще всего все дело в порциях», — говорит независимый диетолог Никола Людлам-Рейн.Продукты с высоким содержанием жиры и питательных веществ необходимы нам — но только в меру. Диетолог составил рекомендации по размеру порций таких продуктов.Авокадо — половина большой или одна маленькая.Хумус — от двух до трех столовых ложек.Ореховые масла — две столовые ложки / 30 гОрехи — 25/30 гТемный шоколад — 30?60 гСушеные фрукты — 30 гРазумеется, размер порций может меняться в зависимости от уровня вашей ежедневной активности, но если вы ведете обычный образ жизни, эти рекомендации вам подойдут.