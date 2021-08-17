Быстрые углеводы не делают нас полными

Хотя многие диеты требуют ограничить употребление углеводов, не все они одинаково вредны. Исследование показало, что так называемые быстрые углеводы не приводят к набору лишнего веса.Большинство находящихся на диете людей убеждены в опасности так называемых быстрых углеводов. Новое исследование показывает, что нет никакой разницы между углеводами быстрыми или медленными, когда речь идёт о наборе веса или похудение.Быстрыми или медленными называют углеводы в зависимости от их гликемического индекса. Иными словами, если после употребления какого-то продукта питания в крови человека резко взлетает уровень сахара, а потом также резко опускается, то это быстрые углеводы. Считается, что такие перепады вредны, так как способствует перееданию из-за острого чувства голода. Если же повышение и понижение показателей сахара происходит более плавно, то это медленные углеводы, имеющие низкий гликемический индекс.Ученые считают, что продукты с высоким индексом способствуют накоплению жира и повышают риск ожирения. Однако наблюдения почти за двумя миллионами взрослых людей в ходе 34 предыдущих исследований показывают, что воздействие быстрых углеводов на набор веса ничуть не более значительное, чем воздействие углеводов медленных.