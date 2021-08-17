Кокосовое масло первого отжима повышает энергию и способствует сжиганию жира
Кокосовое масло первого отжима не просто так считается суперпродуктом. В нем содержатся такие важные для организма вещества, как лауриновая кислота, а также каприловая и каприновая кислоты — это так называемые триглицериды со средней длиной цепи, важные для энергетического баланса и похудения.
Существующие исследования показывают, что полезные кислоты в маслах помогают в процессе сжигания жира. Это подтвердилось экспериментально — люди, употреблявшие продукты с высоким содержанием триглицеридов со средней длиной цепи, теряли лишний вес заметно быстрее других.
Кроме того, полезные вещества в кокосовом масле первого отжима обладают выраженной антибактериальной и противовоспалительной активностью. Для того, чтобы получить максимальную пользу из кокосового масла, следует активно применять этот суперпродукт в приготовлении еды — можно использовать масло для выпечки и для заправки салатов, или даже смешивать его с кофе или чаем.
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