Кокосовое масло первого отжима повышает энергию и способствует сжиганию жира

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Производство растительного масла обычно подразумевает глубокую переработку сырья, поэтому в готовом продукте может не хватать вкусовых качеств и полезных веществ. Сасла — в частности, кокосовое масло первого отжима, которое не только оптимизирует энергетический потенциал организма, но и помогает сжигать вредный жир.Кокосовое масло первого отжима не просто так считается суперпродуктом. В нем содержатся такие важные для организма вещества, как лауриновая кислота, а также каприловая и каприновая кислоты — это так называемые триглицериды со средней длиной цепи, важные для энергетического баланса и похудения.Существующие исследования показывают, что полезные кислоты в маслах помогают в процессе сжигания жира. Это подтвердилось экспериментально — люди, употреблявшие продукты с высоким содержанием триглицеридов со средней длиной цепи, теряли лишний вес заметно быстрее других.Кроме того, полезные вещества в кокосовом масле первого отжима обладают выраженной антибактериальной и противовоспалительной активностью. Для того, чтобы получить максимальную пользу из кокосового масла, следует активно применять этот суперпродукт в приготовлении еды — можно использовать масло для выпечки и для заправки салатов, или даже смешивать его с кофе или чаем.