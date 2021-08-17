Диетолог назвала безопасное для человека количество мяса

Выяснилось, сколько мяса можно съедать без ущерба для здоровья. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала диетолог гастроэнтеролог Ирина Бережная.По мнению эксперта, к красному мясу можно отнести исключительно баранину и говядину. В нем содержится железо, селен, полезные микроэлементы, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, это все положительно сказывается на самочувствии человека. Тем не менее, при каких-то проблемах со здоровьем мясо в большом количестве может нанести и вред."Если есть какие-то проблемы со здоровьем, мы ограничиваем употребление некоторых сортов мяса из-за того, что в них большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются необходимыми. Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек",- заметила врач.Если же человек здоров, то съедать до 400-500 граммов красного мяса в неделю абсолютно безопасно.