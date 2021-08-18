Не все кисломолочные продукты полезны: мнение врача

По словам диетолога Дарьи Русаковой, некоторые кисломолочные продукты лучше не употреблять в пищу на регулярной основе.Известно, что кисломолочная продукция является источником компонентов, способствующих росту полезной микрофлоры в кишечнике, благодаря которой укрепляется иммунитет и здоровье человека. Но в своем интервью Русакова заметила, что считать априори все кисломолочные продукты полезными для организма – заблуждение.В частности, не являются безусловно полезными кисломолочные изделия в виде йогуртов и творожков с разными вкусами и наполнителями. Их нужно воспринимать как десерт из-за большого количества рафинированных углеводов, пояснила эксперт.«Чем больше сахара в молочной продукции, тем хуже из нее будет усваиваться кальций», - предупредила Русакова.Также врач не считает полезными кисломолочные продукты в их обезжиренном варианте. В них может содержаться крахмал, добавляемый для густоты. Его усвоение может увеличивать уровень сахара в крови.Впрочем, очень жирный продукт – тоже не лучший вариант. Специалист посоветовала не увлекаться сметаной с жирностью 25-30%, поскольку переваривать ее будет тяжело как поджелудочной железе, так и печени.Еще Русакова рекомендует не употреблять кисломолочные продукты с длительным сроком хранения. Обычно это означает, что в них содержаться добавки для подавления потенциально патогенных бактерий, те же антибиотики. Подобные ингредиенты могут пагубно сказываться на кишечном микробиоме.