Выявлен неожиданный плюс пандемии для астматиков

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Оказывается, пандемия COVID-19 стала в какой-то степени хорошим явлением для жертв астмы. Пациенты с этим легочным заболеванием считались весьма уязвимыми перед коронавирусом, но локдауны и масочный режим намного уменьшили обычное количество приступов болезни.COVID-19 угрожает любому человеку, но существует группа лиц, для которых эта болезнь особенно опасна. И к ним относятся легочники, то есть пациенты с расстройствами лёгких вроде астмы или ХОБЛ. Им все время рекомендовали быть особенно осторожными, поскольку вирус обычно повреждает лёгкие и вызывает проблемы с дыханием. Однако исследователи выяснили, что во время пандемии всего 14% госпитализированных с коронавирусом граждан Великобритании имели астму. Более того, эти пациенты по каким-то причинам чаще побеждали болезнь, если они её подхватывали, чем их ровесники без астмы.И теперь установлено, что за последние полтора года количество астматиков, которые из-за тяжелых приступов отправлялись к врачу общей практики, заметно снизилось, если сравнивать с предыдущими четырьмя годами. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдинбурга, которые изучили истории болезней более 100 тысяч пациентов с астмой. Число визитов к врачам среди них снизилось на 20%. При этом количество приступов, достаточно тяжелых для госпитализации, не изменилось. Подобное также происходило и в США, где было установлено, что число приступов на дому у астматиков сократилось на 40%.Объясняется это очень просто. Принятые во время пандемии меры предосторожности вроде медицинских масок, социальной дистанции и самоизоляции сократили риск астматиков столкнуться с другими вирусами, которые могут спровоцировать приступы. Кроме того, имеющиеся ограничения привели к сокращению числа визитов к врачу, поскольку астматики просто боялись заразиться. Ну и наконец, некоторые лекарства от астмы, чего нельзя исключить, давали определенную защиту от коронавируса.