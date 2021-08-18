Ученые рассказали, как тренироваться с пользой для психического здоровья

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Советы от психолога Хиллари Каута.Ученые неоднократно доказывали, что физическое здоровье и психическое состояние взаимосвязаны. Недостаточная активность может привести к беспокойству и депрессии, тогда как регулярные занятия спортом усиливают ощущение счастья.Упражнения делают наш ум устойчивым и готовым к любому стрессу и трудностям, говорит психолог и член правления Ассоциации прикладной спортивной психологии Хиллари Каута. В то же время, отмечает она, тип тренировки также имеет значение.В зависимости от того, что вас волнует, с какими ощущениями вы боретесь, можно адаптировать свои физические упражнения. Таким образом вы не только усилить свой естественный стимул, но и повысите мотивацию для поддержания активного образа жизни.Эти 2 совета психолога помогут вам определиться с типом тренировки, который лучше всего поддержит ваше психическое здоровье как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.Слушайте себяЛюдям с беспокойством и тем, кто зациклен на своих проблемах, Каута советует отдать предпочтение йоге или пилатесу. По ее словам, эти упражнения помогут перефокусировать ум. Концентрируя свою энергию на форме, позах и дыхании, позволит перестроить его для эффективной борьбы со стрессом. Ведь доказано, что медитация вызывает нейромедиаторы, которые помогают справиться с тревогой.Основные симптомы тревожности:чувство беспокойства и постоянное накручивание;легкая усталость;трудности с концентрацией внимания;раздражительность;напряжение мышц;трудности с контролем чувства тревоги;проблемы со сном.Зато для тех, кто любит высокоинтенсивные тренировки, психолог советует сочетать их с любой формой психологического расслабления. Например, вести рефлексивный дневник после каждой пробежки или занятий по боксу. Это поможет избавиться от эмоций и понять, что именно вас волнует. Так же медитативная растяжка или прогулка принесут ощущение примирения с теми вещами, с которыми вы боретесь в форме тренировки.Изменяйте тренировкиИзбегая монотонности, вы сделаете свои тренировки более полноценными как с физической, так и с психологической точки зрения, говорит Каута. К примеру, если вы отдаете предпочтение бегу или другим высокоинтенсивным тренировкам, время от времени замените их на более успокаивающие, такие как та же йога или пилатес. Зато те, кто привык тренироваться дома, могут иногда разогревать мышцы в фитнес-клубах.Однако, если кардинальные изменения вас сильно утомляют, вы можете немножко изменить свои привычки в спорте. Например, снять наушники во время пробежки или прогулки и сосредоточиться на своем окружении. Даже одно незначительное изменение в чувствах, говорит психолог, может положительно повлиять на ваш мозг и заставит его работать по-другому.