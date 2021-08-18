Вставание со стула повышает защиту от диабета 2 типа

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Вставание со стула и разминка на протяжении дня способствуют нормализации уровня сахара в крови, а также помогают улучшить состояние здоровья в целом, утверждают ученые.Малоподвижность и сидячее времяпровождение ассоциируются с развитием ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые, а также диабет 2 типа. Шведские исследователи, представляющие Каролинский институт, констатируют: частое вставание со стула и посильные упражнения в течение дня повышают защиту от возникновения этих опасных недугов.В рамках исследования часть участников (взрослые малоподвижные люди с ожирением) поднимались по подаваемому им сигналу с насиженного места раз в полчаса. В это время они также двигались и выполняли простые упражнения, не требующие серьезного физического напряжения. Их результаты спустя три недели сравнили с показателями тех, кто не разминался подобным образом.Оказалось, что вставание со стула и умеренная физическая активность связаны с улучшением нескольких параметров работы организма.«Упражнения продолжительностью 3 минуты, выполняемые каждые полчаса, снижают уровень «плохого» холестерина, нормализуют сахар в крови и улучшают кровообращение», - констатировали авторы работы.По их словам, благодаря такой подвижности на протяжении дня у людей повышалась защита от развития диабета 2 типа, а также других болезней, вероятных при сидячем образе жизни. Выводы ученых опубликовал American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.