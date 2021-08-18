Исследование выявило новый фактор риска деменции
По мере того, как в мире увеличивается количество пожилых людей, деменция становится одной из важнейших проблем здравоохранения. Раннее выявление людей с риском деменции позволяет отодвинуть срок ее наступления. Поэтому интерес ученых к ее факторам риска велик.
Китайские ученые обнаружили связь между генерализованной болью и риском развития деменции и инсульта. Генерализованной называют хроническую скелетно-мышечную боль, которая сопровождает остеоартрит, ревматоидный артрит, остеохондроз, фибромиалгию и некоторые другие болезни. От нее страдает 10-40% людей с этими заболеваниями. Ранее было известно, что она связана с повышенным риском развития рака, болезней периферических артерий, сердечно-сосудистых болезней.
Авторы проанализировали данные 2464 человек, за которыми наблюдали в среднем в течение 10 лет. В начале исследования они прошли медицинское обследование, сдали ряд анализов.
Генерализованная боль была у 14% участников исследования. У остальных хронической боли не было или они страдали от других типов боли.
Исследование показало, что у людей с генерализованной болью вероятность развития какого либо типа деменции был выше на 43%, болезни Альцгеймера – на 47%, инсульта – на 29% по сравнению с остальными участниками.
«Эти данные дают убедительные доказательства того, что генерализованна боль может быть фактором риска любой формы деменции и инсульта. Она увеличивает риск, независимо от возраста, пола, демографических факторов, состояния здоровья и поведения», написали ученые в выводах исследования.
Ученые отметили, что боль может непосредственно влиять на когнитивные функции человека. Кроме того, она может быть составной частью продромальной (ранней) фазы деменции.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://medportal.ru - Добавил gorizont в категорию Неврология
Добавить комментарий