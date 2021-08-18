Исследование выявило новый фактор риска деменции

Хроническая генерализованная боль, которая часто сопровождает болезни суставов и фибромиалгию, существенно увеличивает риск деменции и инсульта. Это показала научная работа, опубликованная в Regional Anesthesia & Pain Medicine.По мере того, как в мире увеличивается количество пожилых людей, деменция становится одной из важнейших проблем здравоохранения. Раннее выявление людей с риском деменции позволяет отодвинуть срок ее наступления. Поэтому интерес ученых к ее факторам риска велик.Китайские ученые обнаружили связь между генерализованной болью и риском развития деменции и инсульта. Генерализованной называют хроническую скелетно-мышечную боль, которая сопровождает остеоартрит, ревматоидный артрит, остеохондроз, фибромиалгию и некоторые другие болезни. От нее страдает 10-40% людей с этими заболеваниями. Ранее было известно, что она связана с повышенным риском развития рака, болезней периферических артерий, сердечно-сосудистых болезней.Авторы проанализировали данные 2464 человек, за которыми наблюдали в среднем в течение 10 лет. В начале исследования они прошли медицинское обследование, сдали ряд анализов.Генерализованная боль была у 14% участников исследования. У остальных хронической боли не было или они страдали от других типов боли.Исследование показало, что у людей с генерализованной болью вероятность развития какого либо типа деменции был выше на 43%, болезни Альцгеймера – на 47%, инсульта – на 29% по сравнению с остальными участниками.«Эти данные дают убедительные доказательства того, что генерализованна боль может быть фактором риска любой формы деменции и инсульта. Она увеличивает риск, независимо от возраста, пола, демографических факторов, состояния здоровья и поведения», написали ученые в выводах исследования.Ученые отметили, что боль может непосредственно влиять на когнитивные функции человека. Кроме того, она может быть составной частью продромальной (ранней) фазы деменции.