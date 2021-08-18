Правильное питание при диабете: рацион на каждый день

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Нужно исключить магазинные соусы, соки, сахар, сладости.Рекомендации питания при диабете на самом деле подходит не только тем, у кого проблемы с выработкой инсулина. Как питаться при диабете, что это за болезнь, какие продукты можно есть, а какие – следует полностью исключить: разобраться в диабетической диете нам помогли эксперты Международной диабетической ассоциации Украины и рекомендации ВООЗ.Что такое диабет и чем он опасен?Существует два типа диабета. При диабете 1-го типа организм вообще сам не вырабатывает инсулин. При диабете 2-го типа организм не вырабатывает инсулин в достаточном количестве, или клетки становятся инсулино-резистентными. Диабет первого типа (инсулинозависимый) развивается в результате полной или частичной нехватки инсулина (гормона поджелудочной железы), то есть это врожденная патология.Диабет второго типа возникает из-за наследственной предрасположенности, частых стрессов, неправильного образа жизни и питания и может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если диабет оставить без контроля, он может привести к серьезным осложнениям: от почечной недостаточности до поражения сосудов глаз.Каждому человеку, страдающему диабетом, важно придерживаться определенной диеты, быть физически активным и регулярно проверять уровень сахара в крови.Можно ли есть углеводы при диабетеУглеводы в организме превращаются в глюкозу, в результате чего уровень сахара в крови повышается. К источникам углеводов относятся хлеб, крупы, рис, макаронные изделия, молоко, крахмалистые овощи, фрукты, соки и сладости. При уже имеющемся диабете, также как и в целях его профилактики, важно питаться правильно и сбалансированно.То есть соблюдать соотношение углеводов, белков и жиров, причем – быстрые углеводы следует минимизировать. А продукты с добавленными сахарами вообще исключить. Наибольшее количество такого сахара содержится в магазинных соусах, соках, фруктовых йогуртах, конфетах, выпечке и большинстве фитнес-батончиков.При диабете в первую очередь углеводы должны поступать в организм из свежих фруктов, овощей и цельных зерен. Эти продукты содержат много клетчатки и не будут так быстро поднимать уровень сахара. Диету, если диабет диагностирован, обязательно надо согласовывать с персональным эндокринологом, основываясь на индивидуальных показателях человека.Важно ли знать гликемический индекс продуктовДа, некоторые фрукты имеют высокий гликемический индекс – то есть показатель, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продуктах, усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Например, бананы, виноград, груши обладают высоким гликемическим индексом, поэтому могут быть противопоказаны при диабете.А синие ягоды – ежевика, голубика, черника – низким, поэтому могут быть рекомендованы. Некоторые люди могут усвоить большее количество углеводов, чем другие, поэтому важно измерять уровень сахара в крови через два часа после приема пищи, чтобы определить, как усвоились углеводы. Насколько правильное питание подобрано при диабете, покажет гликированный гемоглобин (HbA1c), который показывает средний уровень сахара в крови.Какие белковые продукты и жиры можно при диабете?При диабете рекомендуется есть пищу, богатую белками, и полезные жиры: например, молочные продукты небольшой жирности. Например, вместо домашней сметаны, сыра или творога выбирайте промышленную, со значительно меньшим процентом жирности.Что касается белков, акцент нужно делать на его постных источниках, таких как курица, индейка или рыба. Другие полезные источники белка включают соевые продукты, бобовые (чечевица, фасоль и так далее) и тофу. Сочетание белков с жирами и углеводами с низким ГИ усваиваются организмом гораздо медленнее, это позволяет избежать риска снижения уровня сахара в крови.А пищи, богатой насыщенными жирами – это полуфабрикаты, колбасные изделия, бекон, сливочное масло, сливочные соусы, пальмовое масло и кокосовое масло – нужно избегать. Трансжиры в основном содержатся в выпечке, маргарине и некоторых блюдах фастфуда, например, в картофеле-фри.В основном в рационе должны присутствовать мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Полезные источники таких жиров – это авокадо, миндаль, грецкие орехи и оливковое масло.Почему нужно сократить употребление соли при диабетеХотя соль не влияет на уровень сахара, но она способствует заболеваниям сердца и сосудов, которые у диабетиков встречаются часто. Пища с высоким содержанием соли – это супы, соленые закуски типа чипсов и попкорна, полуфабрикаты и фастфуд. Диета с низким содержанием соли помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и высокого артериального давления.Также откажитесь от соленых орешков, а вот горсть орехов без соли – это подходящая закуска для больных диабетом. Орехи богаты полезными жирами, магнием и клетчаткой. Несмотря на то, что это полезные продукты, ешьте их экономно, поскольку они высококалорийны.Можно ли заниматься спортом при диабетеЛюдям с сахарным диабетом, особенно 1-го типа, рекомендуется заранее, за 1,5-2 часа перед тренировкой поесть. Если есть риск гипогликемии (это состояние, возникающее при резком снижении уровня глюкозы в крови), лучше употреблять пищу, богатую белками, полезные жиры и углеводы с низким гликемическим индексом. Регулярные физические упражнения при диабете важны, они помогают контролировать уровень сахара в крови.Перед каждой тренировкой важно измерить уровень сахара в крови. При показателях ниже 5 ммоль/л важно съесть дополнительную порцию углеводов, а через 15 минут повторить замер. Но когда показатель выше 14 ммоль/л – тренировку лучше отложить, ведь высокий уровень сахара в крови говорит о существенной нехватке инсулина в организме.