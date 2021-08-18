Риск COVID-19 для молодых мужчин намного выше, чем считалось

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Считается, что пожилые люди болеют COVID-19 чаще, чем молодые. Канадские ученые считают, что это не так. Их новое исследование опубликовано в Annals of Internal Medicine.Любой человек может заболеть COVID-19. Однако ранее исследования показывали, что риск заражения может отличаться в разных группах людей: он выше у пожилых и ниже – у детей и подростков.Ученые из Канады предположили, что низкая заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков обусловлена не биологическими особенностями. Авторы нового исследования предполагают, что особенности проведения тестирования в этой возрастной группе приводят к тому, что инфекцию реже выявляют.Исследователи проанализировали базу данных канадской провинции Онтарио, чтобы определить, как часто люди разного возраста заболевают COVID-19. Они обнаружили, что как заболеваемость, так и количество проведенных тестов, были самыми низкими среди людей младше 20 лет. Используя статистические методы, авторы исследования рассчитали заболеваемость в разных возрастных группах, учитывая количество проведенных тестов.После такой коррекции оказалось, что COVID-19 реже других болеют дети и люди старше 70 лет. У последних инфекция встречалась на 50% реже, чем в среднем у населения. Количество случаев инфекции среди подростков и мужчин в возрасте 20-49 лет было существенно выше среднего.По мнению авторов, причиной такого распределения заболеваемости может быть то, что пожилые люди лучше придерживаются мер профилактики COVID-19. В то же время, для молодых мужчин характерно наиболее рискованное с эпидемиологической точки зрения поведение.Ученые считают, эти данные важными, потому что они демонстрируют, что молодые мужчины могут быть бессимптомными распространителями коронавирусной инфекции.