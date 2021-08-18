Ученые выяснили, почему для диабетиков особо опасен коронавирус

Группа ученых из Барселоны под руководством Нурии Монсеррат выяснили, что диабет способствует распространению коронавирусной инфекции в организме человека.Проведя исследование, научные деятели пришли к выводу, что осложнения связаны с работой почек, присущей для людей, страдающих сахарным диабетом. Дело в том, что скачки содержания глюкозы в крови активизируют повышенную выработку рецептора ACE2. В результате не только повышается риск возникновения почечной недостаточности, но и опасных осложнений в следствии заражения вирусом."Постоянные колебания уровня глюкозы меняют обмен веществ в клетках диабетиков и работу их генов таким образом, что они начинают вырабатывать много молекул рецептора ACE2. Это способствует распространению коронавируса в тканях почек диабетиков и в других органах", – пояснили авторы работы.