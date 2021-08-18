Борьба с акне: в каких случаях без помощи дерматолога не обойтись

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Акне — вторая по распространенности проблема кожи.Бытует мнение, что акне — беда чуть ли не исключительно подростковая. Но это не так.Высыпания случаются в любом возрасте и среди представителей обоих полов. Если речь идет не об одиноком прыще или периодической сыпи у женщин — стоит принять, что у вас есть проблема.Что такое акне или угревая болезнь?В норме эпидермис выполняет защитную функцию, препятствуя проникновению патогенов внутрь организма. Природой задумано несколько механизмов для этого: здесь и симбиоз бактерий, и выработка кожного сала, и секреция гормонов. Если что-то из перечисленного дает сбой — начинается неконтролируемое размножение бактерий и, как следствие, воспалительная реакция на коже.Порой это происходит из-за изменения pH себума во время гормональной перестройки или вследствие генетической предрасположенности. В некоторых случаях акне вызвано постоянной травматизацией кожного покрова иссушающими косметическими средствами, агрессивными пилингами, грубыми скрабами. В некоторых случаях угревая сыпь может стать последствием нарушений работы органов и систем — так, инфекция в ЖКТ вполне может спровоцировать сыпь на лице.Акне — это медицинская проблема, от которой можно избавиться, зачастую лишь после устранения первопричины высыпаний.Однако это не значит, что подлечив гастрит, вы тут же избавитесь от прыщей. Проблему нужно решать комплексно, и помнить, что угревая болезнь — хроническое состояние, которое требует постоянного контроля.Акне: профилактикаВысыпания часто становятся следствием неправильного ухода, травмирующего кожу, поэтому для начала нужно пересмотреть свою косметичку. Выбросьте из нее средства на основе спирта и скрабы. Крупные абразивные частички в последних травмируют кожу, делая ее беззащитной перед инфекцией.Регулярно умывайтесь, используя пенку для проблемной кожи.После умывания обязательно увлажняйте кожу — это позволит восстановить водно-липидный баланс — часть иммунной системы кожи. Игнорируя увлажнение, вы заставите вашу дерму вырабатывать еще больше кожного сала, закупоривая и без того проблемные поры.Подружитесь с салициловой кислотой. Это дешевое аптечное средство неплохо очищает поры, освобождает кожу от ороговевших частиц и оказывает противовоспалительное действие. Салициловую кислоту нужно наносить точечно, поскольку при постоянном применении на всем лице она может сильно высушить поверхность.Пересмотрите питание. Употребление большого количества сахара часто провоцирует высыпания, поэтому стоит на время отказаться от сладостей, газированных напитков, алкоголя, покупных соусов.Следите за гигиеной. Если вы носите макияж — регулярно очищайте кисти и спонжи для нанесения тона. С последними все довольно сложно, поскольку очистить мелкопористый материал тяжело. По возможности, наносите основу кистью, пальцами (предварительно вымыв руки!) или одноразовой губкой.Никогда не наносите средства прямо из упаковки. Это негигиенично — бактерии с кожи легко переносятся родной кистью или спонжем в тюбик, затем благополучно размножаются там и могут спровоцировать воспаления после следующего нанесения. Обладателям проблемной кожи стоит пользоваться палитрой или наносить косметический продукт на тыльную сторону ладони (опять же, вымытой!).Еще одно важное правило для любителей мейкапа — не пользуйтесь чужой косметикой. Если вам нужно посетить визажиста — следите за гигиеной его работы. Средства должны наноситься чистой кистью или руками в одноразовых перчатках. Помните о том, что любая невидимая глазу травма на лице — входная дверь для инфекции, которую вы будете лечить долго и нудно.И напоследок. Будьте осторожны с загаром, солнце подсушивает воспаления, но у кожи есть компенсаторный механизм, поэтому она запросто может отреагировать повышенным салоотделением. В отпуске используйте солнцезащитные средства, и только проверенные — некоторые из них могут забивать поры.Что делать, если меры предосторожности не помогли?Угревая болезнь — медицинская проблема, поэтому если профилактика не помогла — настраивайтесь на лечение. Для начала посетите дерматолога и следуйте его рекомендациям. Однако будьте готовы к тому, что вам, возможно, придется сходить к нескольким специалистам: гастроэнтерогу, эндокринологу, гинекологу.