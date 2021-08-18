Короткий сон не поможет ликвидировать его дефицит

Регулярно не высыпающимся людям рекомендуют днём спать хотя бы полчаса. Однако исследование показало, что такого рода периоды сна не помогают в корне решить проблему.Избыточная дневная сонливость, постоянная зевота, ощущение усталости, раздражительность и утомляемость - вот признаки того, что вы регулярно не высыпаетесь. В долгосрочной перспективе хронический недосып повышает уязвимость перед серьезными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые недуги, а также диабет. Он может спровоцировать ожирение и уменьшить продолжительность жизни. Если у людей не хватает время спать по ночам, им рекомендуют короткий дневной сон. Но исследователи из Университета Мичигана доказали, что он не поможет.В журнале Sleep опубликованы результаты работы, которая продемонстрировала, что короткий сон продолжительностью от 30 до 60 минут не оказал заметного воздействия на когнитивные нарушения, связанные с постоянным недосыпом. Но исследователи выяснили, что продолжительность так называемого долгого сна, получаемого во время дремоты, была всё-таки связана с уменьшением нарушений из-за нехватки сна вообще. Долгий сон - это важнейшая стадия ночного отдыха, когда наши тела наиболее расслаблены, а частота сердечных сокращений и дыхание становятся самыми низкими.Когда мы ложимся спать каждую ночь, то вначале попадаем в фазу долгого сна, которая и занимает практически всю его продолжительность. В фазе короткого или быстрого сна нам чаще всего снятся сны. При хроническом недосыпе у людей особенно возрастает потребность именно в долгом сне, даже в дневное время, как рассказали авторы исследования.