Короткий сон не поможет ликвидировать его дефицит
Избыточная дневная сонливость, постоянная зевота, ощущение усталости, раздражительность и утомляемость - вот признаки того, что вы регулярно не высыпаетесь. В долгосрочной перспективе хронический недосып повышает уязвимость перед серьезными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые недуги, а также диабет. Он может спровоцировать ожирение и уменьшить продолжительность жизни. Если у людей не хватает время спать по ночам, им рекомендуют короткий дневной сон. Но исследователи из Университета Мичигана доказали, что он не поможет.
В журнале Sleep опубликованы результаты работы, которая продемонстрировала, что короткий сон продолжительностью от 30 до 60 минут не оказал заметного воздействия на когнитивные нарушения, связанные с постоянным недосыпом. Но исследователи выяснили, что продолжительность так называемого долгого сна, получаемого во время дремоты, была всё-таки связана с уменьшением нарушений из-за нехватки сна вообще. Долгий сон - это важнейшая стадия ночного отдыха, когда наши тела наиболее расслаблены, а частота сердечных сокращений и дыхание становятся самыми низкими.
Когда мы ложимся спать каждую ночь, то вначале попадаем в фазу долгого сна, которая и занимает практически всю его продолжительность. В фазе короткого или быстрого сна нам чаще всего снятся сны. При хроническом недосыпе у людей особенно возрастает потребность именно в долгом сне, даже в дневное время, как рассказали авторы исследования.
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