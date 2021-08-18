Постковидный синдром предскажут по анализу крови

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Анализы крови помогут определить вероятность пациента столкнуться с так называемым постковидным синдромом. Это можно сделать за счет выявления в этих анализах молекул долгого действия, которые и вызывают неприятные симптомы.Простейший анализ крови поможет определить, столкнется ли переживший коронавирус пациент с постковидным синдромом. Исследователи из Университета Кембриджа изучали организм жертв этого синдрома. Приблизительно в 70% случаях у пациентов, которые перенесли коронавирус, проявлялось постковидное расстройство в той или иной форме. В самых тяжелых вариантах жертвы синдрома оказывались прикованными к постели на протяжении нескольких месяцев.Авторы исследования обнаружили, что небольшая белковая молекула цитокин имеет связь с данным расстройством. А проведение доступного по стоимости и быстрого анализа крови является наилучшим способом заранее диагностировать постковидный синдром. Напомним, что он появляется у восстановившихся после коронавируса пациентов, которые несмотря на подтвержденное тестами выздоровление продолжают демонстрировать симптомы COVID-19 на протяжении нескольких недель или месяцев.Существует целый ряд подобных симптомов, включая устойчивую потеря вкуса и обоняния, длительную усталость и другие сенсорные нарушения. Причины этого расстройства остаются наукой не понятыми, проводится несколько исследований, оценивающих долгосрочное влияние постковидного синдрома. Цитокины производятся организмом в ответ на инфекции, и они сохраняются у людей даже через месяцы после заражения. А вторая разновидность цитокинов, обнаруженная учеными из Кембриджа, как раз и связана с риском развития постковидного синдрома.