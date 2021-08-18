Исследование доказало, что видеоигры помогают избавиться от лишнего веса

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Считается, что видеоигры способствуют образованию лишнего веса, однако новое исследование доказало, что такой вид досуга может помогать в похудении.Речь идет об исследовании, которое было проведено компанией Stakester. По словам генерального директора компании Тома Фейри, видеоигры, в которых есть соревновательный элемент, способствуют выбросу адреналина, который повышает частоту сердечных сокращений. Многие геймеры подтвердят, что в критические моменты игры их прошибает пот, и это, как отмечают исследователи, заставляет организм активно сжигать калории.Невероятно, но во время напряженной двухчасовой игровой сессии организм геймера сжигает не меньше калорий, чем при выполнении тысячи приседаний. Для того, чтобы подтвердить это, эксперты выдали игрокам смарт-девайсы, измеряющие ЧСС. Геймеры, при этом, играли в FIFA и Warzone."Выяснилось, что в ходе опыта мужчины-игроки сжигали примерно 210 калорий в час. У женщин аналогичный показатель составил 236. Наш опыт в очередной раз подтвердил, что видеоигры, вопреки расхожим стереотипам, являются полезной для организма активностью. Но нужно соблюдать ограничения — то есть, не играть слишком долго, и уделять внимание и другим видам активности", — рассказывают эксперты.