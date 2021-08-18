Секрет счастья — в умении радоваться

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Мы пытаемся достичь ощущения счастья всеми возможными способами. Учитель медитации предлагает пять простых решений, которые помогут нам в этом.1. СЧАСТЬЕ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОНО САМОЦЕННОРабота мечты, финансовое благополучие, идеальные отношения — это только обстоятельства, и они не сделают нас счастливым. Новый гаджет, красивое платье или дизайнерская сумка — эти вещи со временем потеряют свою актуальность и перестанут приносить нам прежнюю радость. Счастье следует искать не среди материальных ценностей, а заглянув в себя.2. СЧАСТЬЕ — ЭТО ВЫБОРПусть эта истина не нова, но только мы сами можем сделать себя счастливыми. Человеку всегда хочется того, чего у него нет, и он часто получает не то, что хотел бы. Но это жизнь, и ее нельзя изменить. Впрочем, совсем необязательно чувствовать себя из-за этого несчастными — вот это как раз целиком и полностью наш выбор.Если мы потерпим неудачу на работе, мы можем ополчиться на весь мир. А можем признать, что такое случается, от нелепостей судьбы никто не застрахован, и спокойно жить дальше. В первом случае мы превращаем разочарование в несчастье и не расстаемся с ним ни на секунду. А во втором заставляем разочарование исчезнуть, а улыбку — вернуться.3. СЛИШКОМ МНОГО СОЛНЦА И РАЙСКИЙ САД ПРЕВРАТИТ В ПУСТЫНЮГлупо полагать, что наша жизнь может быть чередой замечательных событий. И настолько же глупо натягивать улыбку и делать вид, что ничего не произошло. В нашей жизни всегда будут неприятности, и мы не должны притворяться, словно их никогда не было и нет.Отрицать такие эмоции, как раздражение и разочарование, противоестественно. Примите их, но не позволяйте им расти. Помните, слишком много солнечного света иссушает землю, а слишком много дождя вызывает наводнение.4. МЕЖДУ СЧАСТЬЕМ И РАДОСТЬЮ ОГРОМНАЯ РАЗНИЦАКогда случается что-то замечательное, многие называют счастьем то чувство, которое возникает в ответ. Но это только радость. Она длится недолго и больше похожа на вспышку. Она прекрасна, и жизнь без нее была бы совсем другой. Что касается счастья, то оно длится долго. Нас заполняет приятное ощущение, которое не уходит, даже если случаются какие-то мелкие жизненные неприятности. Счастье — это огонь, который поддерживает в нас любовь к жизни.5. ОСОЗНАВАЙТЕ СВОИ ЧУВСТВАНаучитесь понимать природу собственных чувств: задумайтесь, почему вы расстроены. Раздражены? Рассержены? А также не забывайте, что это всего лишь чувства, которые могут выйти из-под контроля, если их подпитывать и заострять на них свое внимание.Осознайте их, примите, а затем поставьте в ряд с прочими эмоциями — не давайте им подчинить вас.Кроме того, учитесь радоваться, не чувствуя себя обязанными и виноватыми. Немного работы над собой, медитации — и счастье теплым потоком наполнит вас до самых кончиков пальцев.