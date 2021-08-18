Стало известно о появлении новой российской вакцины от covid-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о скором появление новой вакцины отечественного производства. Препарат станет пятым по счету, произведенным в РФ.«На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», – сообщила она.Об этом Анна Попова заявила на заседании круглого стола по созданию "Санитарного щита" страны. Речь идет от продукте научного центра "Вектор", представители которого еще в конце июня этого года подали все необходимые документы для регистрации. Вакцине присвоено название "ЭпиВакКорона-Н". Как ожидают специалисты НЦ, одобрение со стороны Минздрава может быть получено уже в конце текущего месяца.