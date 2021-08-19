Как проверить щитовидку в домашних условиях

С течением времени нехватка йода может стать причиной увеличения щитовидной железы (эндемический зоб), которая начинает сдавливать органы, расположенные рядом, вызывая тем самым кашель, затруднения глотания и приступы удушья.Проблемы со щитовидкой мгновенно отражаются на нашем самочувствии. Мы хотим рассказать, как с помощью несложных тестов можно проверить щитовидку самостоятельно. Разумеется, данные тесты не являются «истиной в последней инстанции», однако они могут быть предпосылкой к тому, чтобы проверить щитовидку на медицинском уровне.Дефицит йода и щитовидная железаГормоны щитовидной железы (тиреоидные гормоны) на 65% состоят из йода. Они регулируют энергообмен в клетках, способствуя их освобождению от вредных веществ, отвечают за теплообмен и интенсивность дыхания, помогают бороться с инфекциями, контролируют деятельность поджелудочной железы.В щитовидной железе находится более 50% йода, содержащегося в теле взрослого человека. Извлекая соединения йода из крови, она синтезирует различные гормоны, поддерживающие психическое и физическое здоровье. При дефиците йода в организме щитовидная железа увеличивается, пытаясь дать ему нужное количество гормонов.Тест на дефицит йода в организмеХочется сразу предупредить, что этот способ не слишком точный, но позволяет узнать нуждается ли ваш организм в йоде в принципе.1. Итак, обмакните ватную палочку в пузырек с йодом и нарисуйте на запястье сетку размером примерно 5х5 см. Через пару часов рассмотрите эту область.Если сеточка исчезла, значит, ваш организм испытывает нехватку йода.Если следы все же остались, значит, все в порядке.2. Более точно определить дефицит йода можно определить, нарисовав йодом на руке три небольших полоски: одну совсем тоненькую, вторую толще и третью достаточно толстую (шириной примерно 1 см). Делать это рекомендуется перед сном. Результаты можно будет узнать утром.Если с кожи исчезла только самая тоненькая полоска – то беспокоиться не о чем.Если же организм впитал все три маркера, то необходимо проконсультироваться с эндокринологом, сдать лабораторные анализы, пройти УЗИ щитовидки.Как проявляется дефицит йодаО недостатке йода сигнализирует состояние кожи, она становится сухой, теряет эластичность, приобретает восковой оттенок. Из-за нарушения обмена веществ, в котором также принимают участие гормоны щитовидной железы, появляется избыточный вес. Происходят нарушения в работе кишечника, проявляющиеся в виде запоров. При выраженном йододефиците страдает сердечно-сосудистая система, снижается артериальное давление, возникают аритмии. У женщин может нарушаться менструальный цикл, нередко диагностируется бесплодие, у мужчин – импотенция.Из-за нехватки йода страдает и головной мозг, снижается интеллект, способность к концентрации внимания, нарушается память. Человек, чей организм, испытывает йододефицит, жалуется на усталость, слабость, становится вялым, безразличным к происходящему, иногда даже возникает депрессия. С течением времени нехватка йода может стать причиной увеличения щитовидной железы (эндемический зоб), которая начинает сдавливать органы, расположенные рядом, вызывая тем самым кашель, затруднения глотания и приступы удушья.Еще несколько способов проверить щитовидку в домашних условияхСуществует метод определить, не увеличена ли ваша щитовидная железа.Подойдите к зеркалу и наберите в рот как можно больше воды.Глотайте воду перед зеркалом небольшими глотками.Если при этом вы увидите образование припухлостей на шее над ключицей – значит, железа увеличена. А это является прямым признаком гипертиреоза.Проверить щитовидку можно с помощью обычного карандаша. Известно, что при гипотиреозе (недостаточной выработке гормонов щитовидки) нарушается работа волосяных луковиц и начинают выпадать волосы. Выпадение волос на голове вы можете и не соотнести с проблемами щитовидной железы. А вот уменьшение волосков на бровях является тревожным сигналом.Подойдите к зеркалу и приложите карандаш вертикально к внешнему уголку глаза. Держите его строго параллельно носу.Если край брови выступает за линию карандаша – все в норме.Разумеется, данные тесты не являются «истиной в последней инстанции», однако они могут быть предпосылкой к тому, чтобы проверить щитовидку на медицинском уровне.