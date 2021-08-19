Какую пользу могут приносить кабачки?

Кабачки могут быть очень полезны людям с «сидячими» профессиями.Из пояснений врача диетолога Светланы Фус следует, что употребление кабачков эффективно стимулирует перистальтику кишечника благодаря их насыщенности пищевыми волокнами и водой. Таким образом они полезны для профилактики «ленивого» кишечника, запоров.«Это особенно важно для людей, которые мало двигаются, ведут сидячий образ жизни», - говорит специалист.Фус добавила, что клетчатка овощей улучшает состояние кишечной микрофлоры кишечника: она служит питанием полезным бактериям, способствует росту их популяции в пищеварительном тракте. Также она связывает излишки холестерина, выводя их из тела естественным путем. По словам медика,«тем самым уменьшаются риски атеросклероза и образования камней в желчном пузыре».Фус заметила, что кабачки не отличаются обилием витаминов и минералов. Однако в их состав входят важнейшие для работы организма и иммунной системы аскорбиновая и фолиевая кислоты. Помимо того, продукт насыщен каротиноидами – эти вещества очень полезны для поддержания хорошего состояния органов зрения.