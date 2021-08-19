Названы специи, способные уменьшить вред от кофеина

Тонизирующий эффект кофе довольно преувеличен.Кофеин в большом количестве негативно влияет на организм. Как уменьшить этот вред без отказа от кофе.Живете исключительно на кофейной подзарядке? Когда энергия на нуле, рука так и тянется за чашкой ароматного напитка. Но через час эффект заканчивается, и снова нужна доза кофе.Скоро одной чашки в день будет мало. А вскоре и третья появится в «рационе». Так живут миллионы людей, учитывая, как быстро растет объем потребления кофе в разных странах.Превышение индивидуальной дозы кофеина ведет к истощению нервных клеток, аритмии и повышению артериального давления.К тому же, чрезмерное употребление кофе приводит к развитию остеопороза. Кофеин агрессивно воздействует на почки и стимулирует выведение кальция с мочой. Отсюда — увеличение ломкости костей, которые с возрастом и так становятся хрупкими.И тонизирующий эффект кофе довольно преувеличен. По мнению некоторых ученых, он вызван не столько свойствами кофейных зерен, сколько самовнушением, психологической привязанностью. Так что вреда от кофе больше, чем пользы.Однако заставлять отказываться от того, что вы любите мы не будем. Ограничения тоже работают плохо. Попробуем уменьшить негативное влияние кофе на организм. Добавим в напиток специи, которые нейтрализуют негативное влияние кофе, да и вкус ему придадут необычный. Попробуйте — вам понравится.КардамонКардамон придаст кофе пикантный восточный аромат. Так любят пить кофе в Турции. Зерна кардамона мягко успокоят и укрепят работу пищеварения.Совет: добавьте пару зерен кардамона в турку с закипающим кофе.КорицаКорица придает кофе приятный сладковатый вкус и благотворно влияет на здоровье. Также имеет отличный «рождественский» аромат, что психологически действует успокаивающе.Корица снижает уровень глюкозы в крови и уменьшает окислительный эффект от действия кофе.Совет: добавьте корицу при приготовлении целой палочкой или молотую в готовый кофе.Черный перецПерец имеет свойство очищать пищеварительную систему, стимулирует обменные процессы, способствует лучшему функционированию работы желудка и выведению токсинов.Совет: добавьте 2-3 горошинки в свежезаваренный кофе. Притом, что кофе с перцем здорово взбодрит.ГвоздикаГвоздика стимулирует движение крови и снижает давление. Гвоздика содержит эфирные масла, которые наполнят кофе ароматом и снизит его вред для организма.Совет: добавьте 1 звездочку в кофе и дайте ему настояться.ИмбирьОбладает успокаивающими свойствами, снимает спазмы и болевые симптомы, используется как стимулятор работы пищеварительной системы.Совет: достаточно во время варки добавить в кофе свежий кусочек корня на кончике ножа или немного порошка.КоллагенКоллаген помогает уменьшить воспаление и боль в суставах. Поэтому, если вы с трудом встаете с кровати или чувствуете боль при каждом шаге, попробуйте добавить немного коллагена в ваш кофе.Совет: Это не специя, но добавить в кофе стоит. Добавление коллагена сделает кофе лучше на вкус, но даст вам дополнительные преимущества.КакаоКофе и горячий шоколад — разные вещи. Но мы не предлагаем вам переходить на какао. А вот сделать напиток более ароматным стоит.Какао имеет ряд преимуществ для здоровья, которые включают снижение риска сердечных заболеваний.Совет: добавьте немного органического какао-порошка в чашку кофе. Вкус вам понравитсяКокосовое молоко или сливкиДобавив кокосовое масло в чашку кофе, вы получите массу полезных жиров. Да, есть полезные жиры, и ваш организм в них нуждается. Просто добавьте чайную ложку молока.Рецепт полезного капучиноСостав50 мл кокосового молока100-150 мл кипятка3 ч.л. цикорияСмешайте кокосовое молоко и кипяток в кастрюльке, поставьте на огонь, добавьте цикорий, размешайте и подогрейте, не доводя до кипения. Затем снимите с огня и прямо в кастрюльке взбейте смесь капучинатором в густую пену.Экспериментируйте, пробуйте и выбирайте полезный кофе, которым будете лишь наслаждаться, а не вредить здоровью.