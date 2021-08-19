Общительность тесно связана с долголетием и смертностью

Поддержание социальных контактов является привычкой, которая может серьезно увеличить шансы человека на долголетие.По мнению ученых, когда речь заходит о долголетии, важную роль могут играть не только здоровое питание или физические упражнения. Последние данные показывают: продлению жизни способствует общительность – активные социальные контакты повышают вероятность долгожительства на целых 50%.В пользу того, что общительность продлевает людям жизнь, говорят результаты исследования, опубликованного журналом PLOS Medicine. Его авторы констатируют, что качество и многообразие социальных связей, поддерживаемых людьми определенным образом коррелирует с их психическим благополучием, наличием и интенсивностью хронических заболеваний и смертностью.Оценивая влияние социальных отношений на продолжительность человеческой жизни, ученые провели метаанализ, учитывавший данные 148 исследований. В частности, специалисты стремились определить ту степень, в которой социальные коммуникации влияют на риск смертности, а также то, какие именно аспекты подобных отношений снижают риск раннего ухода из жизни. Они анализировали корреляцию между общением людей и такими параметрами, как настоящее состояние здоровья, ранее существовавшее состояние здоровья и причина смерти. В результате был сделан вывод, что у участников с более прочными социальными отношениями вероятность более долгой продолжительности жизни повышается на 50 процентов.В свою очередь, одинокие или малообщительные люди демонстрировали самые низкие показатели своего потенциала выживаемости и здоровья. Слабые социальные отношения были связаны с повышенным риском сердечных заболеваний (на 29 процентов) и повышенным риском инсульта (на 32 процента). Также ученые полагают, что недостаток социального общения связан примерно с 50-процентным повышением риска деменции.Эти данные согласуются с выводами Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), согласно которым социальная изоляция связана с более низким уровнем здоровья людей, прежде всего, в возрасте 50 лет и старше«Отсутствие социальной коммуникации значительно увеличивает риск преждевременной смерти человека от всех причин – он становится столь же значимым, как риск курения, ожирения и отсутствия физической активности», - свидетельствуют в CDC.