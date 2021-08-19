Названы продукты, которые не стоит есть после 65 лет

С возрастом стоит быть осторожнее и внимательнее к питанию.С возрастом метаболизм замедляется, а иммунная система становится более уязвимой к разному роду заболеваниям и инфекциям. Эксперты рекомендуют после 65-летнего возраста пересмотреть свой рацион и исключить из него ряд продуктов, чтобы избежать пищевого отравления.Медики отметили, что люди старшего возраста тяжелее переносят пищевое отравление, потому что бороться с бактериями организму сложнее. А чтобы не допустить нарушения пищеварения, из рациона желательно исключить непастеризованные молочные продукты, соки и мягкие сорта сыром. Также нужно отказаться от недоваренных или сырых продуктов животного происхождения, таких как говядина, свинина, курица, индейка, яйца или морепродукты, а также сырых или слегка приготовленных ростков. Этих продуктов также стоит избегать беременным и детям младше 5 лет.И даже сахар, хлебобулочные изделия и выпечка способны внести дисбаланс в обмен веществ и негативно повлиять на здоровье.В пожилом возрасте лучше отдать предпочтение крупам (гречневой, овсяной), а также овощам и фруктам. Дары природы и сада предпочтительно есть в свежем, отварном, тушеном виде, полезны вегетарианские (овощные и крупяные) супы.Напомним, если хотите продлить молодость и улучшить состояние здоровья, тогда ознакомьтесь с двумя важными принципами питания, которые нужно применять на регулярной основе. Врач-нутрициолог Катерина Йенсен рассказала, на что необходимо обратить внимание.