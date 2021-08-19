Врач рассказал, как снизить давление без лекарств

Снизить давление можно без использования лекарств.Для этого необходимо снять с себя тесную одежду и лечь в правильную позу.По словам медика, при высоком давлении стоит открыть окно для проветривания комнаты, снять тесную одежду и лечь так, чтобы голова была немного приподнята.При этом она подчеркнула, что эти способы не заменяют посещение врача и лекарственную терапию.«Они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии. И то, если речь идет о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьезными жалобами».Врач добавила, что снизить давление без лекарств можно с помощью отказа от курения, уменьшения потребления соли и физической активности. Она отметила, что в случае с первой степенью артериальной гипертонии иногда препараты вовсе не назначаются.Медик рассказала, что определить точную причину увеличения давления удается лишь у 5-10% пациентов. Часто такой причиной становится вторичная гипертония.К ней могут привести эндокринная патология, заболевания почек, а также патологии почечных сосудов.