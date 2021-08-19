Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Для этого необходимо снять с себя тесную одежду и лечь в правильную позу.
По словам медика, при высоком давлении стоит открыть окно для проветривания комнаты, снять тесную одежду и лечь так, чтобы голова была немного приподнята.
При этом она подчеркнула, что эти способы не заменяют посещение врача и лекарственную терапию.
«Они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии. И то, если речь идет о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьезными жалобами».
Врач добавила, что снизить давление без лекарств можно с помощью отказа от курения, уменьшения потребления соли и физической активности. Она отметила, что в случае с первой степенью артериальной гипертонии иногда препараты вовсе не назначаются.
Медик рассказала, что определить точную причину увеличения давления удается лишь у 5-10% пациентов. Часто такой причиной становится вторичная гипертония.
К ней могут привести эндокринная патология, заболевания почек, а также патологии почечных сосудов.
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