Утро вечера мудренее: наш мозг решает проблемы, пока мы спим

Все мы знаем примеры великих открытий, совершенных во сне. А жизненная практика подтверждает поговорку: утром действительно голову посещают более светлые мысли, чем накануне вечером. Почему и каким образом мозг ищет решения задач, когда мы отдыхаем?По ночам нам хочется просто спать, а не обдумывать жизненные трудности. Последним за нас успешно занимается наш мозг. Так и должно быть! Во время сна он выполняет свою работу по поиску новых взаимосвязей, поэтому мы зачастую просыпаемся с другим взглядом на ситуацию.Может показаться, что это создает для нас лишний стресс. Но, согласитесь, гораздо лучше делать «разбор полетов» во сне, а не раздумывать о проблемах, лежа в кровати и мучаясь бессонницей.ПО ПОЛОЧКАМВ бодрствующем состоянии, пытаясь решить сложную задачу, мы часто просто берем листок бумаги и ручку и начинаем составлять списки плюсов и минусов для всех возможных решений. Но обычно вариантов слишком много, и мы не всегда понимаем, как точно оценить преимущества и значимость каждого из них. Что же происходит, когда мы засыпаем?«Наш мозг быстро расставляет приоритеты, восстанавливает в памяти события дня и начинает работать над неоконченными задачами. Наиболее важными он считает те события, которые вызвали у нас сильные эмоции, — над ними явно стоит поразмыслить», — объясняет Роберт Стикголд, психиатр из Гарвардской медицинской школы.На уровне физиологии происходят два важных изменения. Во-первых, выключается префронтальная кора мозга, отвечающая за рациональное планирование и самоконтроль. Без ее активной работы различные идеи и концепции больше не ограничены строгими рамками своих категорий. И мозг волен создавать совершенно новые, свободные ассоциации.Когда мы доходим до так называемой фазы сна с быстрыми движениями глаз (REM-сон), происходит еще одно изменение — «выключаются» норадреналин и серотонин. «Норадреналин позволяет мозгу сосредотачиваться на актуальных и конкретных проблемах. Именно благодаря ему нам неинтересно слушать о чьих-то «блестящих идеях», когда мы работаем в авральном режиме, пытаясь уложиться в сроки», — объясняет Стикголд.Кажется, будто мы делаем выбор инстинктивно и даже не можем его толком объяснитьНауке пока точно не известно, как влияет на мозг прекращение работы серотониновой системы. «Я предполагаю, что при «выключении» серотонина мозг начинает считать непрочные и неявные взаимосвязи более ценными. Когда «отключены» и норадреналин, и серотонин, разрозненные фрагменты различных идей начинают складываться в единую картину. Наш мозг выявляет такие шаблоны и ассоциации, которые мы никогда бы не заметили в бодрствующем состоянии», — утверждает Стикголд.В результате, когда мы просыпаемся на следующий день, у нас в голове уже есть определенные решения: «Нет, не поеду я ради новой работы в другой город» или же «Все, решено, еду!». Кажется, будто мы делаем выбор инстинктивно и даже не можем его толком объяснить.Возможно, мы потом еще передумаем, но «чаша весов» уже сместилась в ту или иную сторону. «За время сна произошли какие-то неуловимые изменения. Наука не может точно объяснить, какие именно, и не знает, правильным ли будет принятое решение. Это иррациональный процесс», — подчеркивает Стикголд.ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ОБДУМЫВАТЬ ПРОБЛЕМЫ НА НОЧЬМногие из нас склонны думать о делах перед сном, лежа в постели. Что происходит в этот момент? Наш мозг стремится переключиться с проблем на какие-то другие мысли. Мы не позволяем ему это сделать, концентрируясь на том, что нас беспокоит. Постепенно нарастает тревога, сожаление, другие неприятные эмоции, вызывающие выброс адреналина, мешающего уснуть.В такие моменты стоит попробовать просто осознавать текущий поток мыслей и позволить ему двигаться в любом направлении. Это похоже на практики медитации, при которых мы просто отмечаем все появляющиеся мысли без оценок и осуждения. Могут помочь и техники визуализации. Представьте, к примеру, что тревожные мысли улетают на воздушном шарике. Или вообразите их в виде мячика, который вы забрасываете куда-то вдаль.Даже если это доставляет нам дискомфорт, перед сном стоит позволить себе свободно думать «обо всем»Но что, если тревожные переживания упорно не желают уходить?«Если вы беспокоитесь, выключили ли плиту или закрыли ли дверь, нет ничего страшного в том, чтобы просто встать и проверить. А если вас тревожит проблема, которую нельзя немедленно решить, стоит записать себе напоминание в блокнот (который для этой цели желательно держать на прикроватном столике) и отложить решение на завтра. Чего точно не стоит делать — это вставать с постели, чтобы «подумать прямо сейчас». Вы лишите себя необходимого сна и, скорее всего, не найдете никакого решения», — объясняет Роберт Стикголд.Даже если это доставляет нам дискомфорт, перед сном стоит позволить себе свободно думать «обо всем». Это помогает нашему мозгу подготовить себе «список задач», над которыми он будет продуктивно работать следующие 8 часов.