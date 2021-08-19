Ученые предложили новый экспериментальный метод лечения облысения

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Китайские ученые разработали экспериментальное средство для лечения андрогенной алопеции – самого распространенного типа облысения. Новое исследование опубликовано в ACS Nano.Выпадение волос может провоцировать накопление реактивных форм кислорода в скальпе. Они способствуют отмиранию клеток, которые отвечают за рост волос. Из-за уменьшения количества кровеносных сосудов фолликулы не получают необходимых для них питательных веществ. Именно на эти важные механизмы действует экспериментальный метод лечения алопеции.В предыдущих исследованиях ученые разработали наноферменты, которые в соединении с оксидом церия демонстрировали эффективность в борьбе с окислительным стрессом. Они решили использовать эту технологию для борьбы с облысением. Для этого они создали специальный пластырь с микроиглами для доставки этих наночастиц в кожу.Новый растворимый пластырь содержит наночастицы, которые обернуты в биоразлагаемый материал и находятся в гиалуроновой кислоте. Его эффективность сравнили с эффективностью плацебо-пластыря в экспериментах на мышах с андрогенным облысением.У мышей, которых лечили пластырем с наночастицами, начинали расти новые волосы, в тканях скальпа был ниже уровень окислительного стресса. Ученые указывают, что эффективность пластыря была выше, чем действие других экспериментальных средств.Ученые пишут, что до применения экспериментального пластыря на людях требуется провести много работы. Они считают этот метод лечения перспективным направлением для исследований.