Единичный укол не даёт адекватной защиты от коронавируса

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Однократная вакцинация не обеспечивает адекватной защиты против COVID-19. К такому выводу пришли учёные из Индии.Небольшое по масштабу исследование среди медицинских работников одной из больниц в Дели показало, что однократная вакцинация не обеспечивает значительной защиты от симптоматической формы COVID-19 как в лёгкой, так и в тяжелой форме. Исследование проводилось с 1 марта по 31 мая этого года среди 4 276 сотрудников больницы. Оказалось, что среди тех, кто получил только одну дозу препарата и тех, кто не был вакцинирован, не отмечалось значительных различий в количестве симптоматических или тяжелых форм коронавируса.Отметим, что участники эксперимента получали вакцины от компании Pfizer и Covaxin. Эффективность Pfizer против господствующего сейчас в мире «индийского» штамма не превышает 40%, а вот эффективность российского препарата «Спутник V» составляет 83%, и именно поэтому данная вакцина сейчас является одной из самых востребованных на территории Индии.Период наблюдений в Дели совпал по времени со второй гораздо более смертоносной волной коронавируса. За это время 560 участников эксперимента или 13,1% из общего количества дали положительные тесты на COVID-19. Чуть меньше чем у 2% не было симптомов, у 80,1% была легкая форма, у 10% умеренная и у 3,6% тяжёлая. Было установлено, что каких-то различий в числе заражений коронавирусом в лёгкой и тяжелой форме между получившими однократную дозу вакцин и не получившими не выявлено. А вот полностью вакцинированные люди имели более высокий уровень защиты от вируса. К примеру, полная вакцинация снижала вероятность смерти от коронавируса на 97%.