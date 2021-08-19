Ученые назвали ранний признак развития деменции

Вид боли, который может стать плохим предвестником.

Китайские исследователи выяснили, что генерализованная боль связана со скорым развитием всех видов деменции.

Эксперты проанализировали данные 2464 участников лонгитюдного исследования в США и разделили их на три группы: испытывавших генерализованную боль, чувствовавших болезненные ощущения в одном или более суставе и не чувствовавших боль. Кроме того, учитывались такие факторы, как кровяное давление, наличие диабета, образ жизни, доход и образование.

Оказалось, что у 188 человек были диагностированы различные виды деменции, которая зачастую была связана с болезнью Альцгеймера. Также 50 из них испытывали генерализованную боль.

Исходя из этого стало ясно, что в среднем у людей с генерализованной болью риск развития деменции выше на 43%, болезни Альцгеймера — на 43%, а инсульта — на 54%.

Напомним, ранее выяснилось, что коронавирус снижает уровень интеллекта. Более того, когнитивные способности не восстанавливаются спустя годы после заболевания.
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