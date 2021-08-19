Ученые назвали ранний признак развития деменции

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Вид боли, который может стать плохим предвестником.Китайские исследователи выяснили, что генерализованная боль связана со скорым развитием всех видов деменции.Эксперты проанализировали данные 2464 участников лонгитюдного исследования в США и разделили их на три группы: испытывавших генерализованную боль, чувствовавших болезненные ощущения в одном или более суставе и не чувствовавших боль. Кроме того, учитывались такие факторы, как кровяное давление, наличие диабета, образ жизни, доход и образование.Оказалось, что у 188 человек были диагностированы различные виды деменции, которая зачастую была связана с болезнью Альцгеймера. Также 50 из них испытывали генерализованную боль.Исходя из этого стало ясно, что в среднем у людей с генерализованной болью риск развития деменции выше на 43%, болезни Альцгеймера — на 43%, а инсульта — на 54%.Напомним, ранее выяснилось, что коронавирус снижает уровень интеллекта. Более того, когнитивные способности не восстанавливаются спустя годы после заболевания.