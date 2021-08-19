Продлевают жизнь и укрепляют организм: названы целебные свойства орехов

Исследования показали, что орехи оказывают целебное и общеукрепляющее воздействие на весь организм.Как продлить жизнь — вопрос извечный, интересующий многих. Не раз ученые проводили исследования, подтверждающие взаимосвязь между продолжительностью жизни человека и тем, что он ежедневно потребляет в пищу. Это касается еды и напитков, влияющих на способность снижать риск хронических осложнений и заболеваний сердца и ЖКТ. Одной из важных мер, которые может предпринять человек, чтобы поддерживать себя в здоровой форме – следить за своим весом и рационом. Правильное питание и потребление орехов уменьшает воспаления в организме, об этом сообщили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения.Крепкий, как орешекСогласно результатам исследования, ежедневное потребление орехов может продлить жизнь человека.В эксперименте приняли участие две группы людей, участники одной из которых ели орехи каждый день на протяжении всего исследования, а остальные – избегали их в пище.Ученым удалось обнаружить, что люди из первой группы имеют на 20 процентов меньше шансов умереть от сердечных, онкологических и респираторных заболеваний, в сравнении с теми, кто отказывался от орехов наотрез. «Мы обнаружили, что люди, которые ели орехи каждый день, жили дольше и здоровее, чем люди, которые не ели орехи вообще», – отметил соавтор исследования доктор Фрэнк Ху, профессор питания и эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения.В чем заключается польза?Ученые обратили внимание на состав орехов. Эти продукты богаты клетчаткой, жирами, витаминами, минералами и фитохимическими веществами, которые обеспечивают организм кардиопротекторными, антицерогенными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.Еще один нюансОрехи помогают человеку еще и в похудении, отметили исследователи. В ходе научного эксперимента ученым удалось выяснить, что люди из первой группы с меньшей вероятностью набирали вес. Благодаря своим уникальным питательным свойствам орехи способны насытить человека и уменьшить в нем чувство голода. Можно считать, что это дополнительный бонус для тех, кто любит эти вкусные продукты.Орехи сделают вас здоровымРезультаты исследования показали, что регулярное употребление орехов в качестве перекуса:улучшает здоровье слизистой оболочки артерий;снижает воспаления, связанные с сердечными заболеваниями;снижает риск развития тромбов;снижает уровень холестерина, накапливающий «бляшки» в артериях;полезные свойства орехов и их компонентов способствуют противоопухолевой активности;регулярное потребление орехов связано с более низкой заболеваемостью ожирением.