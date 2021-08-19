Просо защитит от болезней сердца

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Исследование показало, что употребление проса снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это удаётся сделать за счёт уменьшения показателей холестерина.Такой не слишком популярный в России продукт, как просо снижает общий уровень холестерина на 8%, а показатели липопротеинов низкой плотности или «плохого» холестерина на 10%. При этом диастолическое артериальное давление падает на 5%. Метаанализ 19 исследований с участием 900 человек показал, что употребление проса является эффективной стратегией в деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Авторы исследования полагают, что просо необходимо возвращать в рацион современных людей, и особенно в качестве основного продукта питания. Просто поможет справиться с растущей распространенностью ожирения среди детей, подростков и взрослых людей.Исследователи были удивлены тем, что к сегодняшнему дню огромное количество научных работ уже показало благотворное воздействие проса на факторы, вызывающие сердечно-сосудистые заболевания. Но только сейчас проведен метаанализ, который объединил результаты этих исследований и проанализировал всю совокупность данных. Его результаты настойчиво и убедительно свидетельствуют, что просо является одним из самых эффективных продуктов для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Напомним, эти болезни - основная причина смертности населения в развитых странах мира