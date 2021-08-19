Апноэ во сне удваивает риск внезапной смерти

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По последним данным, на сегодняшний день не менее 1 миллиарда человек во всем мире страдает синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС). Международный обзор исследований показал, насколько опасен для здоровья и жизни «богатырский храп».Это нарушение характеризуется частыми остановками дыхания у спящего и сильным храпом. Во время этих остановок поступление кислорода в организм и выведение углекислого газа приостанавливаются. Чтобы открыть дыхательные пути, мозг вызывает короткое пробуждение, из-за чего качество сна значительно ухудшается. Каждая остановка дыхания сопровождается резким повышением артериального давления, что приводит к хронической гипертонии и значительно повышает риск инсульта и других сердечно-сосудистых событий.Ученые Пенсильванского университета провели систематический обзор 22 исследований с участием 42 тысяч пациентов из разных стран мира, в которых оценивалась связь этого заболевания с риском внезапной смерти, в том числе от болезней сердца. Средний возраст участников составлял 62 года, из них 64% — мужчины.Метаанализ показал, что у пациентов с СОАС вероятность внезапной смерти от всех причин примерно вдвое выше по сравнению с людьми без этого заболевания. Это нарушение также приводит к двукратному увеличению риска летального исхода от всех сердечно-сосудистых заболеваний, который увеличивается с наступлением пожилого возраста.По мнению авторов исследования, одной из причин этого феномена может быть периодическая гипоксия во время сна, которую вызывает СОАС, что приводит к чрезмерному возбуждению центральной нервный системы для увеличения притока воздуха.«Сложная взаимосвязь между симпатической и вегетативной нервной системой вызывает временное повышение как систолического, так и диастолического артериального давления во время апноэ», — сообщили ученые.Кроме того, люди с СОАС испытывают стойкий окислительный стресс, который может способствовать дисбалансу антиоксидантов, из-за чего ускоряется процесс старения и возникают многочисленные проблемы со здоровьем.Самый распространенный метод лечения обструктивного апноэ — это создание постоянного положительного давления в дыхательных путях во время (СИПАП-терапия). Для этого используется специальный аппарат, который всю ночь подает воздух под определенным в дыхательные пути через силиконовую маску. Поскольку это создает определенный дискомфорт, некоторые пациенты отказываются от этого вида лечения.Ранее ученые из Канзасского университета выяснили, что своевременное лечение апноэ снижает риск первичного инсульта, инфаркта, нестабильной стенокардии или сердечной недостаточности и других опасных состояний на 71% выше по сравнению с пациентами, которые не используют этот метод терапии.