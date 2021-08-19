Как убрать висцеральный жир: 4 продукта ускоряют его сжигание на животе

Висцеральный жир считается опасным, поскольку он скапливается в брюшной полости рядом с жизненно важными органами, повышая риск их воспаления.Накопление висцерального жира на животе связано с нарушением обмена веществ и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа. Большой излишек веса в принципе неблагоприятен для человека, но увеличение его залежей в области живота врачи рассматривают как особенно опасный вариант ожирения из-за ассоциированных негативных последствий. Чтобы снизить свой риск пострадать от метаболических нарушений, воспаления, висцеральный жир – если уж он появляется – нужно постараться убрать.Эксперты британской Национальной службы здравоохранения (NHS) рекомендуют для ускорения сжигания жира на животе придерживаться рациона с упором на четыре продукта, об этом пишет издание Express.Яйца. Богаты высококачественным белком, полезными жирами и многими необходимыми витаминами и минералами, но одновременно низкокалорийны. Благодаря насыщенности питательными веществами продлевают чувство сытости, снижают аппетит, что делает их очень полезными в деле похудения.Цельнозерновые. Цельные зерна перевариваются в организме медленнее, поэтому они дольше сохраняют чувство сытости, чем обработанные зерна в виде белого хлеба, белого шлифованного риса или макарон. Специалисты поясняют, что такой продукт, как цельное, грубо обработанное зерно с сохранившейся оболочкой, увеличивает потерю калорий во время пищеварения, и это помогает избавляться от висцерального жира.Постный белок. Постное мясо полезно для похудения (в том числе на животе), потому что в нем много белка. Белок используется во многих функциях организма, а также эффективно способствует насыщению, влияя на гормоны, контролирующие чувство голода, и на то, как быстро пища выходит из желудка.Растворимая клетчатка. Она содержится в фасоли, разных видах капусты, авокадо. Смешиваясь с влагой в организме, образует вязкое гелеобразное вещество, которое замедляет процесс вывода пищи из желудка в кишечник. Это помогает долго чувствовать себя сытым, уменьшает запоры, а также может снизить уровень холестерина и сахара в крови. Употребление количества растворимой клетчатки в рационе помогает эффективнее убрать жир на животе и предотвращает его увеличение, говорят специалисты.Также они советуют сократить потребление сахара.«Многочисленные исследования показали, что избыток сахара, в особенности фруктозы, может привести к накоплению жира в области живота и печени», - предупреждают эксперты.