Назван простой способ продлить жизнь людям, перенесшим инсульт

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Важно сохранить активный образ жизни.Восстановление после инсульта – долгий и ответственный процесс, требующий серьезной корректировки своего образа жизни. Ученые предложили таким пациентам очень простой и доступный способ улучшить самочувствие.В исследовании приняли участие 895 добровольцев, которые пережили инсульт. Средний возраст участников составил 72 года. Их данные сравнивали с показателями 97,8 тысячи здоровых лиц.Как происходило исследованиеУченые исследовали связь физической активности участников и смертности от всех причин в обеих группах. Добровольцы заполняли анкеты, в которых подробно рассказывали о своих ежедневных привычках и нагрузках. Наблюдение за участниками продолжалось около 4,5 года.Физическая активность продлевает жизнь людей после инсультаЗа этот период в группе добровольцев, перенесших инсульт, умерли 15% лиц, которые уделяли физической активности минимум полчаса в день. Среди тех, кто перенес инсульт, но вел менее подвижный образ жизни, умерли 33% участников. В контрольной группе среди физически активных людей смертность составила 4%, в то время, как у более инертных – 8%.После корректировки полученных данных ученые выяснили, что у пациентов после инсульта, которые гуляют или занимаются другой физической активностью не менее 3 – 4 часов в неделю, риск смерти от любых причин на 54% ниже по сравнению с людьми с тем же диагнозом, но которые этого не делают.Примечательно, что наибольшее снижение смертности исследователи обнаружили в группе участников моложе 75 лет. Минимальный уровень ежедневной физической активности увеличивал их шансы прожить дольше на 80%.Ранее ученые сообщили, что со всего мира поступают новые данные о том, что коронавирусная инфекция может нанести серьезный удар по сердечно-сосудистой системе. Глобальное исследование, проведенное в 132 медицинских центрах в 36 странах, выявило высокий риск инсульта для молодых пациентов с COVID-19.