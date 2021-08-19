Патологоанатом назвал главную загадку коронавируса
Он объяснил, что несмотря на многостороннюю осведомленность в области функционирования covid-19, врачи и научные деятели все еще не могут ответить на вопрос, что является причиной легкого протекания болезни у одних пациентов и тяжёлого, но, тем не менее, успешного лечения заболевания у других, даже при условии отсутствия антител.
"Мы когда-то мечтали, что COVID может стать чем-то типа кори: человек переболел или привился, а дальше все, иммунные клетки памяти обеспечат защиту до смерти", — поделился Цинзерлинг.
К сожалению многих, в случае коронавируса эти надежны не оправдались, так как инфекция отличается губительным воздействием на клетки памяти иммунитета.
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