Патологоанатом назвал главную загадку коронавируса

Всеволод Цинзерлинг, патологоанатом, озвучил "главную тайну" коронавирусной инфекции, которую медики пока не смогли разгадать.Он объяснил, что несмотря на многостороннюю осведомленность в области функционирования covid-19, врачи и научные деятели все еще не могут ответить на вопрос, что является причиной легкого протекания болезни у одних пациентов и тяжёлого, но, тем не менее, успешного лечения заболевания у других, даже при условии отсутствия антител."Мы когда-то мечтали, что COVID может стать чем-то типа кори: человек переболел или привился, а дальше все, иммунные клетки памяти обеспечат защиту до смерти", — поделился Цинзерлинг.К сожалению многих, в случае коронавируса эти надежны не оправдались, так как инфекция отличается губительным воздействием на клетки памяти иммунитета.