Мясников рассказал о полезной стороне лишнего веса
Известный врач рассказал о полезной стороне лишнего веса. По словам Александра Мясникова, в пожилом возрасте излишек веса помогает прожить дольше. Говоря о количестве такого избытка, медик сказал, что пожилым людям полезно иметь «чуть-чуть запаса».
«Научные данные говорят, что пожилой человек старше 65 лет с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной», - поделился доктор Мясников.
По его мнению, значительно более важным фактором для поддержания здоровья в пожилом возрасте является наличие регулярных физических нагрузок.
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