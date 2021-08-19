Мясников рассказал о полезной стороне лишнего веса

Некритичное количество лишнего веса может способствовать продлению жизни, сообщил Александр Мясников.Известный врач рассказал о полезной стороне лишнего веса. По словам Александра Мясникова, в пожилом возрасте излишек веса помогает прожить дольше. Говоря о количестве такого избытка, медик сказал, что пожилым людям полезно иметь «чуть-чуть запаса».«Научные данные говорят, что пожилой человек старше 65 лет с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной», - поделился доктор Мясников.По его мнению, значительно более важным фактором для поддержания здоровья в пожилом возрасте является наличие регулярных физических нагрузок.