Перезагрузка организма: как мы обновляемся

Как часто обновляются органы, что тормозит этот процесс, а что стимулирует его.Человек состоит из миллиарда крошечных кирпичиков, название которых — клетки. Каждая из них проживает определенный промежуток времени. Она рождается, растет, развивается и наконец делится или погибает. Именно благодаря этим процессам наш организм восстанавливается на клеточном уровне. Причем клетки разных органов обновляются с различной скоростью. Например, эпителий кишечника заменяется новым каждые пять дней. А эритроцитам (красным клеткам крови) потребуется 120 дней. Вместе с экспертами разбирались, как часто обновляются органы, и выяснили, что тормозит этот процесс, а что, наоборот, — стимулирует его.ЛегкиеОбновление разных частей легких происходит с различной скоростью. Так, для обновления альвеол (воздушных "мешочков" в легких, которые отвечают за газообмен и больше всего страдают при коронавирусе) необходимо 11–12 месяцев. А для клеток на поверхности легких и эпителия верхних дыхательных путей при отсутствии патологий надо 14–21 день. Такой темп обновления связан с тем, что они принимают на себя вредные вещества, которые поступают вместе с воздухом.Обновление может замедляться из-за сдавливания легких при искривленном позвоночнике, неправильного типа дыхания — грудного (дышать нужно "животом"). Но больше всего вредят легким курение и грязный воздух. А способствует восстановлению их хорошая вентиляция, которая особенно улучшается при физических нагрузках.Особенно хорошо себя зарекомендовали в этом деле техники дыхания: дыхательная гимнастика Стрельниковой, метод Бутейко, пранаяма, цигун.Также нужно обязательно включить в свой рацион продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами. Они принимают участие в мембранообразовании стенки альвеолы — функциональной единицы легкого, которая обеспечивает газообмен. Эти кислоты содержатся во всех жирах животного происхождения. Но самое большое их количество — в морской рыбе.МозгДискуссии о том, возрождаются ли клетки мозга, ведутся на протяжении многих лет. Одни ученые утверждают, что восстановление в этом органе невозможно, иначе вместе с обновлением клеток стирались бы и наши воспоминания, навыки и знания. Другие переубеждают: клетки мозга обновляются, но происходит это очень медленно. В любом случае, они относятся к нервной ткани, а она легко разрушается при стрессах, курении, употреблении алкоголя и наркотиков.Как воздух, нашему главному "компьютеру" необходим хороший сон. Хороший — это значит, что вы легли спать до 23:00 (до двух часов ночи идет главная перезагрузка нашей "оперативной системы" — мозга) и проснулись без будильника. Тогда, когда тело взяло ото сна все, что ему нужно.А еще нужно хотя бы раз в неделю устраивать себе "информационный" детокс. Наш головной мозг очень древний, и он не рассчитан на тот поток информации, который мы получаем сейчас. Из-за этой перегрузки он может "зависать" и даже "ломаться". Поэтому едете на работу в маршрутке — не сидите в смартфоне. Дайте своей голове покой хотя бы на время, которое проводите в дороге.СердцеДалеко не все составляющие сердечно-сосудистой системы обновляются. Так, сосуды вовсе никогда не восстанавливаются, а вот сердечная мышца возрождается. Правда, очень медленно. Половина всех клеток сердечной мышцы, кардиомиоцитов, заменяется на протяжении всей жизни. Но это при условии отсутствия патологий. Ведь, например, при инфаркте миокарда определенные клетки сердца и вовсе погибают, а участок некроза заменяется соединительной тканью. Именно поэтому статистика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний столь неутешительна. Но сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы можно.Прежде всего, не стоит забывать, что сердце — это свое­образный насос, который необходимо постоянно упражнять. Речь идет о кардиотренеровках (ходьба, плавание), то есть дозированных физических нагрузках, при которых пульс не повышается выше 120 ударов в минуту (если выше, то ненадолго). Если же человек сильно себя перегружает (например, профессиональные спортсмены), то сердце быстрее изнашивается. А при малоподвижном образе жизни становится вялым и слабым.Негативно влияет на сердечно-сосудистую систему жирная пища, из-за которой повышается уровень "плохого" холестерина. Он забивает сосуды. Стоит избегать и стрессов: во время них происходит выброс адреналина в кровь, сосуды резко сужаются, частота сердечных сокращений возрастает, из-за чего возможен даже инфаркт. Среди других негативных факторов — лишний вес, употребление алкогольных напитков, курение.Кроме умеренных физических нагрузок, наша сердечная мышца очень любит сладенькое, а точнее, сухофрукты. Ее любимый "десерт" — паста, которую придумал известный кардиохирург Николай Амосов. Ее необходимо готовить из кураги, изюма, фиников, орехов (все по 100 г) и меда (по вкусу). Все следует пропустить через мясорубку, есть нужно по 1–2 ст. л. в день.КишечникИзнутри его стенки выстланы ворсинками, через которые полезные вещества всасываются в организм. Они могут повреждаться, например, инфекциями или медикаментами, особенно антибиотиками. К счастью, клетки слизистой кишечника обновляются, причем очень быстро — за 3–5 дней. Способствует лучшему обновлению кишечника растительная пища, богатая клетчаткой (орехи, бобовые, гречка, твердые овощи и фрукты). Она чистит кишечник, как щетка, избавляя от токсинов и шлаков. А вот полуфабрикаты, фастфуды и прочий пищевой "мусор", наоборот, тормозят обновление кишечника, создавая "залежи" и способствуя росту патогенной микрофлоры. Чтобы подавить ее, нужно употреблять еду с полезными бактериями: кисломолочные продукты, квашеные овощи. А еще наш кишечник любит, когда мы двигаемся и делаем массаж живота. Возьмите себе за правило — каждый день делать такой самомассаж. Соберите обе руки в кулаки и начните поднимать их от зоны мочевого пузыря вверх до середины живота. Сделайте так минимум 20 раз, а лучше 50. Потом одним или двумя кулаками делайте круговые движения по часовой стрелке вокруг пупка 30–50 раз. Затем расширьте окружность, проходя руками по всей зоне — от ребер до тазобедренных косточек.ПеченьЭто рекордсмен по регенерации среди всех органов. Клетки печени полностью обновляются каждые 150 дней, то есть этот орган заново "рождается на свет" каждые пять месяцев. Более того, печень может полностью восстановиться, даже если было потеряно две ее трети. Например, вследствие операции. А еще она запрограммирована на самоочищение. Если не употреблять алкоголь и правильно питаться на протяжении двух месяцев, печень способна полностью очиститься.Однако ее легко "убить". Сильно вредит печени неправильное питание: безграничное употребление жирной, жареной, острой пищи, напичканной "ешками" и консервантами. Особенно печень не любит, если такую еду человек ест вечером, перед сном. И она вместо восстановления вынуждена усиленно работать. Портят также печень алкоголь и частый прием лекарств, особенно антибиотиков.Самый полезный для нашей печени продукт — это съедобный каштан. Он помогает полностью восстановить ее функции. Совсем скоро начнется его сезон, и нужно в течение месяца каждый день есть каштановые блюда. Например, суп-пюре. Или просто жареные каштаны (100 г в день достаточно).СкелетОсобенно стремительно наши кости обновляются во время роста. Способствуют этому процессу умеренные физические нагрузки. В частности, это не миф, что висение на турнике помогает вырасти.В любом возрасте следите за уровнем кальция в вашем рационе: для детей его недостаток чреват рахитом, для взрослых — остеопорозом. Чтобы дефицита не возникало, недостаточно есть творог или другие продукты, богатые этим микроэлементом. Усвоение кальция связано с правильной работой щитовидной железы и достаточным количеством витамина D.Самый богатый источник кальция — это яичная скорлупа. Когда соберется, скажем, штук десять яичных скорлуп, вымойте их, измельчите в кофемолке. Возьмите 1 ст. тыквенных семечек, также измельчите их вместе с шелухой, смешайте с яичной мукой, добавьте стакан промытого сухого мака. Ешьте со сметаной два раза в день, по 1 ч. л., в течение месяца.В любом случае хватает кальция или нет, после 25 лет восстановление костной ткани замедляется, поэтому с возрастом кости становятся все более хрупкими и все хуже срастаются после переломов. Ухудшает положение лишний вес, который увеличивает нагрузку на наш скелет.