Защита мозга: врач называет 5 препятствующих деменции пищевых привычек

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Эти пищевые привычки обладают эффектом профилактики возрастного ухудшения состояния мозга и деменции, констатирует известный британский врач диетолог Мэрилин Гленвилл.Контролировать потребляемый сахар. В интервью изданию Express врач подчеркнула, что для сохранения здоровья мозга важно употреблять по минимуму добавленный сахар и рафинированные углеводы. Это в том числе относится к белому хлебу и белому рису, поскольку они быстро превращаются организмом в сахар (глюкозу). Повышенный уровень сахара в крови негативно сказывается на кровообращении, от чего может пострадать и головной мозг.Обязательный сбалансированный завтрак. По словам Гленвилл, правильный завтрак способствует нормализации уровня сахара в крови, что, как было уже сказано, является важным условием для хорошего кровообращения головного мозга – фактора защиты от нейродегенеративных заболеваний. Одной из лучших пищевых привычек, препятствующих деменции, врач считает употребление завтрака, состоящего из белков и сложных углеводов.Употреблять белок с каждым приемом пищи. Данная привычка, говорит эксперт, полезна тем, что помогает лучше удерживать баланс уровня сахара в крови – переваривание белка замедляет его подъем. Это связано с тем, что организму требуется больше времени для обработки белков, чем других пищевых компонентов.Ограничивать выпивку. Мэрилин Гленвилл напоминает: алкогольные напитки также могут существенно повышать уровень сахара в крови. Если вы собираетесь употреблять алкоголь, не переусердствуйте и ищите напитки с меньшим содержанием сахара в составе, советует диетолог.Следить за получением питательных веществ. Одним из наиболее важных и полезных для поддержания функций мозга являются омега-3 жирные кислоты – многие исследования подтверждают их защитный эффект от болезни Альцгеймера, самой распространенной формы деменции. Омега-3 препятствуют образованию бляшек в мозге, ассоциированных с развитием деменции, а также помогают улучшить церебральный кровоток и уменьшить воспаление.Другие питательные вещества, которые могут быть полезны мозгу, включают нейромедиатор ацетилхолин, который имеет решающее значение для памяти и содержится в яичных желтках, а также в сое и орехах. Помимо него – кофермент Q10, альфа-липоевую кислоту, витамины B6, B12 и фолиевую кислоту: их получение улучшает защиту от возрастного «усыхания» мозга.