Названы признаки проблем с щитовидной железой

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Миниатюрный орган влияет на нервную систему, пищеварение, костную ткань, репродуктивную систему.Нарушения в работе щитовидной железы способны выбить из колеи привычной жизни человека вне зависимости от его пола, возраста и образа жизни. Поэтому так важно знать первые признаки заболеваний эндокринной системы. Симптомы, к которым вы привыкли и не обращаете внимания, могут быть опасны для жизни.Щитовидная железа — орган, расположенный на передней стороне шеи. По форме он похож на бабочку. Щитовидная железа влияет на нервную систему, пищеварение, костную ткань, репродуктивную систему.Щитовидная железа вырабатывает три вида гормонов. Если синтез даже одного из них нарушается, в работе организма начинаются серьезные изменения — сбои. Сбои возможны по разным причинам: из-за лекарств, вирусных инфекций, ослабления иммунитета, недостатка йода, беременности и послеродового состояния. Бывает и так, что люди рождаются с уже слабой щитовидной железой.К сбоям относится и низкая выработка гормонов, и высокая. Если закрывать глаза на проблему, она может привести к серьезным последствиям: сердечным заболеваниям, сложностям с беременностью и родами и даже к коме.Иногда даже слабые симптомы могут предупреждать о серьёзных сбоях. Чтобы предупредить заболевание важно вовремя обратить внимание на следующие симптомы и признаки.1. В семье уже у кого-то есть/были проблемы с щитовидной железойЕсли близкие родственники — родители, бабушки-дедушки, братья-сестры — страдают заболеваниями щитовидной железы, риск повышается. Кроме того, вероятность развития этих болезней увеличивает семейная история аутоиммунных заболеваний — ревматоидного артрита, рассеянного склероза.2. Боль в мышцах даже без серьёзной физической нагрузкиНарушение деятельности щитовидной железы может приводить к неприятным ощущениям в мышцах. Так, при гипотиреозе — недостатке гормонов щитовидной железы — могут появляться мышечные и суставные боли, судороги в мышцах, ощущение напряженности, отека. К признакам гипотиреоза относится постоянное проявление кистевого туннельного синдрома — боль, покалывание и онемение в пальцах, запястье и предплечье.Если щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов (гипертиреоз), могут появиться такие проблемы как снижение мышечного тонуса, постоянная усталость, затруднения при простых действиях, таких как подъем по лестнице, захват предметов рукой, подъем конечностей.3. Дискомфорт в области шеиЕсли шея отекает, увеличивается в размерах, вам становится трудно дышать, вы испытываете затруднения при глотании, а голос становится хриплым, вероятнее всего, что увеличилась щитовидная железа или в ней возникли уплотнения — узелки. Сюда же относится дискомфорт при ношении одежды с высоким воротом.4. Изменение весаПридерживаетесь низкокалорийной диеты, регулярно занимаетесь спортом, а вес стоит на месте или даже увеличивается? Такие проблемы могут быть признаком гипотиреоза. При гипертиреозе вес, наоборот, может снижаться даже при усиленном питании. Кстати, это причина, на которую специалисты обращают внимание прежде всего. Человек может резко похудеть, когда уровень гормонов становится выше нормы. При этом вес будет снижаться, даже при более усиленном питании.Пониженный уровень гормонов, напротив, ведет к лишним килограммам. Метаболизм замедляется, и организм накапливает калории в виде жировых отложений. При этом диеты и фитнес бессильны, похудеть удастся только после лечения, когда гормональный фон придёт в норму.5. Нет сил и постоянно хочется спатьХроническая усталость, сонливость, «разбитость» даже после 8–10 часов сна – могут быть признаками гипотиреоза. При гипертиреозе, кроме того, появляются проблемы с засыпанием и бессонница, что, в свою очередь приводит к сонливости и снижению работоспособности в течение дня.6. Ухудшение настроенияДепрессивные симптомы, повышенная тревожность, внезапные проявления паники – тоже признаки нарушения работы щитовидной железы. Так, развитие гипотиреоза обычно сопровождается снижением настроения, работоспособности и депрессией, а гипертиреоза — повышением тревожности и паническими атаками.При заболеваниях щитовидной железы антидепрессанты могут оказаться неэффективными. Дело в том, что гормоны регулируют нервную систему, поэтому настроение зависит от их уровня. К признаками нарушений работы «щитовидки» относят также апатию, плаксивость, эмоциональную возбудимость и агрессивное поведение.7. Волосы стали тоньше, а кожа — сушеВолосы и ногти чувствительны к гормональным нарушениям. При сбое они становятся слабыми и тонкими, легко ломаются и выпадают. Это касается также бровей и ресниц. Сильное выпадение волос способно привести к облысению. Но как правило волосяной покров восстанавливается, как только уровень гормонов получается отрегулировать и вернуть в нормальное состояние.Постоянная сухость, а также утолщение и шелушение кожи – очередной признак недостатка гормонов щитовидной железы. Особенно сильно шелушение проявляется на локтях и коленях. Могут появляться сыпь, раздражение или воспаления. Эти проблемы не решаются сменой косметики или консультацией косметолога.8. Пищеварение и стул не в порядкеГормоны щитовидной железы также регулируют обмен веществ и работу пищеварительного тракта. Так, сбои приводят к ослаблению мышц, сжимающих толстую кишку, в результате они перестают перемещать стул. В результате появляются запор, диарея болезненные ощущения. Диарея провоцирует потерю веса, поэтому эти два признака могут проявляться вместе.Симптомом гипотиреоза могут быть длительные запоры, которые не лечатся диетами и специальными средствами. Диарею, учащенный мягкий или жидкий стул, синдром раздраженного кишечника, продолжающиеся длительное время без явной причины, также связывают с гипертиреозом.9. Нарушения менструального циклаК нарушениям относят нерегулярные месячные, скудные, редкие выделения, сокращение цикла либо слишком частые кровотечения. О нарушениях в щитовидной железе говорят и болезненные менструации. Особенно если ранее болей не было. Женщины с гипертиреозом отмечают, что менструации приходят реже и становятся короче, до полного прекращения. Эндокринные заболевания увеличивают риск бесплодия и осложнений во время беременности.Если случай единичный, возможно виною стресс или переутомление, однако и в этой ситуации не стоит затягивать с визитом к врачу.10. Уровень холестерина не снижается ни диетами, ни лекарствамиВысокий уровень холестерина — часто встречающаяся проблема даже среди молодых людей. Обычно виной этому является неправильное питание, лишний вес, малоподвижный образ жизни. Как правило, проблема решается при помощи здорового питания, физических нагрузок и специальных препаратов. Если эти меры не принесли результата, причиной высокого уровня холестерина в крови может быть дисфункция щитовидной железы. Тоже самое можно сказать о случаях, когда уровень холестерина в крови резко становится слишком низким.11. Изменение температуры телаГормональный сбой может нарушать способность организма регулировать температуру. Страдающие заболеваниями щитовидной железы отмечают, что находясь в одном помещении с другими людьми, они мёрзнут в то время, когда другим тепло или жарко. Другие пациенты, наоборот, испытывают сильный жар. Чем больше гормонов вырабатывается щитовидной железой, тем выше температура тела.У некоторых людей привычная температура тела может быть чуть ниже или выше нормы. В этом случае не стоит беспокоиться. Однако, если ваша температура резко изменилась и в течение длительного времени отличается от обычной, это может сигнализировать о гормональных нарушениях.12. Изменение сердечного ритмаУчащение или замедление сердцебиения тоже может свидетельствовать о нарушениях в работе эндокринной системы. Кровяное давление меняется, оно может резко подскакивать или снижаться. Так, даже несложная физическая нагрузка вызывает одышку и учащённый пульс. В этом случае визит к кардиологу и эндокринологу лучше не откладывать, поскольку данный симптом может спровоцировать тахикардию и сердечную недостаточность.Симптомы заболеваний щитовидной железы во многом похожи на признаки других болезней. Однако если вы обнаружили у себя несколько описанных выше симптомов, не откладывайте визит к врачу. Недиагностированные нарушения щитовидной железы могут резко увеличить риск ожирения, болезней сердца, сексуальной дисфункции и других очень серьезных и опасных состояний.