Развенчаны популярные мифы об аллергии

Мифы, о которых давно пора забыть.Аллергия – сложное и неоднозначное состояние, проявления которого могут быть самыми различными. Именно поэтому вокруг нее появилось множество мифов и преувеличений. Опровергаем самые распространенные из них.Разобраться с этим помогла врач-аллерголог, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергологии, соучредитель и генеральный директор клиники иммунологии и аллергологии AirDOC Анастасия Левченко.Миф №1: Аллергикам нельзя прививаться от ковидаПосле любой вакцинации могут возникнуть аллергические реакции, включая анафилаксию. Однако, по данным CDC (Centers for Disease Control and Prevention), анафилаксия после вакцинации против COVID-19 встречается редко и встречается примерно у 2 – 5 человек на миллион привитых.Анастасия Левченко«Риск очень маленький и аналогичный риску аллергической реакции при приеме любых других лекарств и любых других прививок. Противопоказанием к вакцинации от COVID-19 может быть только подтвержденная реакция на вакцину от коронавируса или одну из ее составляющих, чаще всего это – полиэтиленгликоль и полисорбат».Миф №2: Пух тополя – самый распространенный аллергенТополя, которые растут в больших населенных пунктах, имеют много полезных свойств. Как вам факт: с июня по сентябрь одно дерево может поглотить 30 килограммов сажи, пыли и углекислого газа! Но большинство людей ошибочно считают тополь главным источником аллергии в летний сезон. На самом деле пух тополя вовсе не является аллергеном. Хотя и может переносить на себе пыль аллергенных растений.Наиболее распространенный в Украине аллерген – это амброзия, цветение которой приходится на конец июля – начало октября. От пыльцы этого растения страдает каждый пятый украинец. Следующие места в рейтинге сезонных аллергенов занимают злаковые травы и грибок альтенария. Альтенария – новый аллерген для Украины. Споры грибка в воздухе, почве и воде с мая по октябрь. Около 23% украинцев-аллергиков довольно чувствительны к этому виду грибка.Миф №3: Солнечные лучи – мощный аллергенСолнце не является аллергеном, впрочем аллергия на солнечные лучи действительно существует. Даже имеет свое научное название – фотодерматит. Дело в том, что у многих людей кожа слишком чувствительна к ультрафиолетовым лучам. Достаточно побыть некоторое время на солнце, как на открытых участках тела появляются красные пятна, похожие на крапивницу (дерматит аллергического происхождения), которые очень чешутся.Анастасия Левченко«Подобная реакция на солнце иногда возникает во время беременности, когда у женщины происходит изменение гормонального фона. Страдают от фотодерматита и люди, имеющие проблемы с щитовидной железой. Делают кожу слишком чувствительной к ультрафиолету и лекарству, например, антибиотики тетрациклиновой и фторхиноловой групп, действующее вещество которых обладает способностью накапливаться в коже».При контакте кожи с ультрафиолетом происходит реакция, которая и приводит к фотодерматиту. Кроме антибиотиков вызвать подобную аллергическую реакцию могут антидепрессанты, гормональные контрацептивы и препараты, содержащие витамин А. Кремы и косметические сыворотки тоже могут сделать кожу чувствительной к солнцу, если в их составе есть фотосенсибилизанты.Как жить с такой аллергией? Выходите на солнце в наиболее безопасное время: до одиннадцати утра или после пяти вечера. Пользуйтесь солнцезащитными средствами с SPF 50. Проследите, чтобы средство имело в своем составе физические фильтры – они не содержат оксид цинка и диоксид титана и действуют как солнцезащитный экран, который отталкивает солнечные лучи от кожи.Миф №4: Гельминты – главная причина тяжелой аллергической реакцииГлистные инвазии (заболевания, которые вызывают паразиты) и глистов сегодня обвиняют во многих грехах. Они фактор, на который списывают многие болезни. В том числе и тяжелые аллергические реакции. Но в большинстве случаев, тяжелая аллергия связана с наследственными факторами и индивидуальными особенностями организма. Да, в некоторых случаях глистная инвазия может вызвать похожие на аллергию симптомы, но во всем обвинять глистов я бы не советовала.Миф №5: Цитрусовые и шоколад гарантируют аллергическую реакциюШоколад и цитрусовые являются гистаминолибераторами, то есть могут вызвать в организме выброс гистамина. Подобную реакцию также называют псевдоаллергией.Будет ли аллергическая реакция, например, на шоколад, зависит от количества потребленного продукта. Также шоколад может содержать в своем составе орехи и молоко, которые являются частыми аллергенами, поэтому аллергическая реакция может быть именно на них, а не на сам шоколад.Миф №6: Чистка сорбентами спасет от аллергииСуществует множество народных методов лечения аллергии, однако эффективность некоторых уже давно опровергнута медиками и учеными.Анастасия Левченко«Препараты-сорбенты могут использоваться при многих других заболеваниях, но доказанной эффективности именно при лечении аллергических заболеваний не существует. Эти слова подтверждены фактами. Были проведены опыты, в которых приняли участие тысячи людей».Миф №7: Аллергия – неизлечимая болезнь«Современные врачи научились лечить аллергию, а также умеют хорошо ее контролировать. Люди страдают от аллергии много лет, потому что вовремя не обращаются к аллергологу за помощью. Не пытаются установить причину аллергии. Не знают, на какой аллерген имеют реакцию. С аллергией можно полноценно жить, если заранее обо всем позаботиться», – рассказала врач.Например, чтобы летом не реагировать на раздражители и аллергены, человек, который имеет подтвержденную реакцию на пыльцу, на определенные цветы, или на грибок альтернария, должен зимой пройти курс иммунотерапии. Также я всем пациентам советую сбалансированное питание, которое содержит достаточное количество белков, жиров и углеводов. Не переедайте и не делайте акцент на какой-то один продукт. Питайтесь с умом!