Врачи рассказали, в каких случаях могут вредить яблоки

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Съеденные яблоки могут поспособствовать вздутию живота, раздражению слизистой ткани, обострению хронических заболеваний ЖКТ.Яблоки являются источником обширного набора питательных веществ, включая витамины, макро и микроэлементы. Но в некоторых случаях они могут вредить хорошему самочувствию, провоцируя нежелательные реакции. В интервью врача диетолога Марины Аплетаевой прозвучало предостережение о том, что употребление этих фруктов может стать причиной появления аллергических симптомов, а также неблагополучных изменений в пищеварительном тракте.«Если у человека наблюдаются гастриты, эрозивные гастриты или другие воспалительные процессы, фруктовая кислота может негативно отразиться на состоянии ЖКТ», - заметила Аплетаева.Людям, у которых имеются гастрит, язва желудка либо кишечника, лучше отказаться от яблок. Мнение об этом высказала Пятому каналу диетолог Евгения Рахманова. Также врач посоветовала не есть яблоки на голодный желудок – в противном случае можно пострадать от сильного вздутия живота и болей, обострения гастроэнтерологических заболеваний.Яблоки могут навредить, будучи съеденными в большом количестве – свыше двух крупных плодов, отмечают эксперты. Также не следует увлекаться поеданием слишком сладких фруктов, поскольку это перегружает поджелудочную железу и способствует ожирению печени.