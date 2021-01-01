Проблемы с кожей отражают различные внутренние нарушения: объясняет врач

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Разного рода кожные проблемы могут быть отражением имеющихся внутренних патологий, например, таких, как эндокринные нарушения, сахарный диабет, дисфункция половых желез.О том, что проблемы с кожей связаны с различными внутренними нарушениями организма, рассказала в интервью врач дерматовенеролог Юлия Чиркина.Гастроэнтерологические заболевания.Говоря о том, какие виды повреждения кожи указывают на такие болезни, Чиркина перечислила следующие отклонения от нормы:угри, себорейный дерматит,нарушения пигментации кожи,розацеа и сосудистые звездочки,повышенная чувствительность к солнцу (фотодерматоз).Нарушения в работе щитовидной железы. Неприятности с кожей могут возникать как при гипофункции (недостаточное производство гормонов железой), так и при гиперфункции (избыток гормонов), говорит врач.Вот что характерно для вялой щитовидки:сухость и шелушение,нездоровый цвет кожи,отечность,холодный кожный покров.В случае гиперфункции железы возможные следующие проблемы с кожей:чрезмерная влажность,гиперчувствительность,пигментация.Сахарный диабет. По словам врача, данное заболевание«часто сопровождается такими инфекционными заболеваниями, как пиодермия, кандидоз».Нарушение функции половых желез.Чиркина пояснила, что на данную проблему могут указывать следующие негативные изменения с кожей:угри,жирная себорея,гирсутизм.