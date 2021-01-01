Жир на животе связан с медленным метаболизмом после 60 лет

По мере того, как люди достигают среднего возраста, их соотношение жира к массе тела имеет тенденцию к увеличению.Группа исследователей, возглавляемая Университетом Дьюка в Северной Каролине, проанализировала скорость метаболизма человека на протяжении всей его жизни.Команда проанализировала калории, израсходованные более чем 6600 людьми в возрасте от одной недели до 95 лет в 29 странах. Они обнаружили, что новорожденный использует то же количество энергии, что и взрослый, с учетом различий в массе и размере тела.Исследователи отметили, что этот темп «пожирания газов» продолжается до тех пор, пока ребенок не достигнет двухлетнего возраста, но затем замедляется примерно на три процента в год, постепенно снижаясь до взрослого возраста.Скорость метаболизма стабилизируется только в раннем взрослом возрасте, примерно к 20 годам.Герман Понцер, соавтор исследования и доцент кафедры эволюционной антропологии в Университете Дьюка, сказал:«Что-то происходит внутри клеток ребенка, чтобы сделать их более активными, и мы пока не знаем, что это за процессы».Эти результаты резко контрастируют с ранее существовавшими представлениями о метаболическом всплеске в подростковом возрасте.К удивлению ученых, результаты также показали, что метаболизм оставался стабильным в возрасте от 20 до 60 лет.Исследователи отметили, что эти результаты проливают новый свет на предыдущие исследования, которые связывали замедление метаболизма с увеличением веса в среднем возрасте.Исследованиее, опубликованное в журнале Science, стало результатом работы международной группы ученых, в том числе профессора Джона Спикмана из Университета Абердина.