Перенесенный коронавирус можно определить по ногтям

У многих людей коронавирус проходит в легкой или бессимптомной форме, так, что они этого даже не замечают. Но важно знать о том, что вы перенесли опасную болезнь, и вот один из способов сделать это.Известный британский медик профессор Тим Спектор посоветовал людям, которые подозревают, что уже столкнулись с коронавирусом, внимательнее присмотреться к собственным ногтям. Если на них появились отчетливые горизонтальные линии, а у основания небольшие ямки или пятна красного цвета под ногтями, напоминающие по форме полумесяц, то это может свидетельствовать о уже перенесённой инфекции COVID-19. Также о них говорит и изменение цвета кончиков ногтей, которые становятся оранжевыми.Ранее в одной из ирландских газет появилось мнение медиков о том, что выпадение ногтей тоже может быть одним из симптомов перенесённого ковида. Всё дело в том, что во время болезни, даже протекающей в бессимптомной или легкой форме, замедляются процессы роста в ногтях, и именно это является причиной возникновения тех самых углублений, о которых говорил профессор Спектор.Почему важно знать о перенесенном заболевании? Во-первых, это может повлиять на решение о прохождении вакцинации. Известно, что после коронавируса вакцинироваться рекомендуется не сразу, а через несколько месяцев. Вполне возможно, что после перенесенной болезни потребуется всего один укол однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Кроме того, даже легкая форма коронавируса, как показывает практика, может спровоцировать так называемый постковидный синдром