Развенчаны популярные мифы о свойствах дыни

Как есть дыню с пользой для здоровья.Бета-каротин, который содержится в дыне, является мощным антиоксидантом, защищающим клетки организма от повреждений, говорит украинский диетолог Мирослава Ульянина.Предлагаю разобраться с таким противоречивым, почти мифическим (по количеству мифов) продуктом, как дыня.Вопрос № 1. Дыня и вздутиеПроблема не в дыне. Она лишь сигнализирует, что у вас имеются проблемы с усвоением фруктозы. В связи с чем основное внимание следует уделить терапии и коррекции первичной причины.Свежие овощи и фрукты могут вызвать газы у тех, кто обычно ест обработанные продукты. Метеоризм тогда возникает и от дыни, и от спаржи, и всех видов капусты (от брокколи, брюссельской, кудрявой до белокочанной). Может появляться газообразование даже у тех, кто давно увеличил количество клетчатки, но собственных ферментов организма до сих пор не хватает.Решение в обоих случаях — не на дыню жаловаться, а поработать над качеством микробиома. Большая часть населения планеты в XXI веке имеет дефициты ферментов на сахара, поэтому их избыток приводит к дискомфорту.Дефицит фермента альдолазы (который катализирует преобразование фруктозы в печени) приводит к проблемам с усвоением. Неметаболизированная фруктоза становится пищей для бактерий, вызывая газы, спазмы, вздутие, диарею. А такие фрукты, как абрикосы, бананы, дыни, персики, виноград, груши, сливы и сырые яблоки, это как раз те продукты, в которых содержание фруктозы превышает содержание глюкозы.Вопрос № 2. Есть отдельно или сочетать с другими продуктами?Миф о несочетании дыни появился после мировой экспансии псевдонаучной теории о раздельном питании. Начал ее натуропат Герберт Шелтон.Организм человека — это сложная система, которая за период эволюции приспособилась к употреблению смешанной пищи. Более того, сочетание дыни с нерастворимой клетчаткой (читай: зеленью) улучшает ее усвоение и предупреждает вздутие. Делайте зеленые салаты с овощами и дыней, это значительно лучше, чем съесть килограмм одной дыни.И бонус, который вернет вашу веру и любовь к дыне: с ней можно получить золотистый, сияющий и привлекательный оттенок кожи без загара и солярия.Бета-каротиноиды в дыне приводят к усилению естественного красного и желтого полутонов кожи (фактически, кожа темнеет и смуглеет). Бета-каротин является мощным антиоксидантом, защищает клетки организма от повреждений. Плюс, способствует повышению сопротивляемости иммунной системы.И печальный факт. Среди взрослых старше 19 лет только 16% потребляют достаточное количество каротиноидов. Зная то, что организм человека не может синтезировать каротиноиды сам и поступление каротиноидов зависит только от их наличия в продуктах, которыми мы питаемся, говорю вам: ешьте фрукты и овощи, и не только оранжевого, желтого или красного цвета. Зеленые овощи тоже. Каротиноиды в них есть, и в большом количестве. Просто они замаскированы хлорофиллом.Поэтому даже если вы заметили вздутие от свежих овощей, не прекращайте их есть.План действий:— анализ ситуации организма;— коррекция ферментной недостаточности соответствующими, индивидуально подобранными нутрицевтиками;— а параллельно — легкая температурная обработка (сварить, приготовить на пару) и использование специй снижают выделение газа и расслабляют мускулатуру кишечника. Это фенхель, тмин, анис и майоран, которые можно добавлять в блюда. Это свежая мята и имбирь в виде чая. Это известные в народной медицине разных культур лекарственные травы и пряности: кардамон, мускатный орех, орегано, мята перечная, розмарин, шафран и другие. Их можно добавлять в виде семян, делать отвары или использовать форму эфирных масел (я склоняюсь к именно этому варианту, поскольку вижу лучшую эффективность). И главное в здоровье: не симптоматику убирать, а проблему найти и нейтрализовать.